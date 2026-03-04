«Трактор» всухую разгромил «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Челябинский «Трактор» нанес крупное поражение нижегородскому «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Дубль оформил Джошуа Ливо (5-я и 26-я минуты), по шайбе забросили Александр Кадейкин (29), Сергей Телегин (38) и Андрей Светлаков (57).
Ливо также отдал две голевые передачи. Канадец в пятый раз набрал минимум четыре очка в одной игре КХЛ и впервые сделал это в составе «Трактора».
Голкипер «Трактора» Дмитрий Николаев отразил все 38 бросков по своим воротам. Он оформил свой второй шатаут в текущем сезоне и первый с момента перехода в челябинский клуб из московского «Спартака» 25 января.
«Трактор» (65 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» (76) располагается на четвертой строчке на Западе. В следующем матче «Трактор» в гостях сыграет со столичным ЦСКА 6 марта, «Торпедо» 8 марта примет «Сочи».
Алексей Исаков
Евгений Корешков
Денис Костин
(00:00-40:00)
Дмитрий Николаев
Дмитрий Шугаев
(c 40:00)
04:10
Джош Ливо
(Василий Глотов, Сергей Телегин)
05:26
Сергей Гончарук
12:56
Андрей Никонов
15:57
Даниил Журавлев
24:14
Антон Сизов
25:34
Джош Ливо
(Дмитрий Николаев, Александр Кадейкин)
28:19
Андрей Белевич
28:39
Александр Кадейкин
(Джош Ливо, Джордан Гросс)
31:04
Логан Дэй
32:01
Михал Чайковски
34:14
Сергей Телегин
37:06
Сергей Телегин
(Джош Ливо, Джордан Гросс)
52:16
Михаил Горюнов-Рольгизер
54:31
Сергей Гончарук
56:12
Андрей Светлаков
(Григорий Дронов, Максим Джиошвили)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит