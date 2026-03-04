Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.03
Детройт
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
05.03
Нью-Джерси
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
05.03
Анахайм
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
05.03
Ванкувер
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
05.03
Сиэтл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.22
П2
2.98
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
0
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
0
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
0
:
Трактор
5
П1
X
П2

«Трактор» всухую разгромил «Торпедо» в матче КХЛ

Четыре очка Ливо принесли «Трактору» победу над «Торпедо» в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Челябинский «Трактор» нанес крупное поражение нижегородскому «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Дубль оформил Джошуа Ливо (5-я и 26-я минуты), по шайбе забросили Александр Кадейкин (29), Сергей Телегин (38) и Андрей Светлаков (57).

Ливо также отдал две голевые передачи. Канадец в пятый раз набрал минимум четыре очка в одной игре КХЛ и впервые сделал это в составе «Трактора».

Голкипер «Трактора» Дмитрий Николаев отразил все 38 бросков по своим воротам. Он оформил свой второй шатаут в текущем сезоне и первый с момента перехода в челябинский клуб из московского «Спартака» 25 января.

«Трактор» (65 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» (76) располагается на четвертой строчке на Западе. В следующем матче «Трактор» в гостях сыграет со столичным ЦСКА 6 марта, «Торпедо» 8 марта примет «Сочи».

Торпедо
0:5
0:1, 0:3, 0:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
4.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Евгений Корешков
Вратари
Денис Костин
(00:00-40:00)
Дмитрий Николаев
Дмитрий Шугаев
(c 40:00)
1-й период
04:10
Джош Ливо
(Василий Глотов, Сергей Телегин)
05:26
Сергей Гончарук
12:56
Андрей Никонов
15:57
Даниил Журавлев
2-й период
24:14
Антон Сизов
25:34
Джош Ливо
(Дмитрий Николаев, Александр Кадейкин)
28:19
Андрей Белевич
28:39
Александр Кадейкин
(Джош Ливо, Джордан Гросс)
31:04
Логан Дэй
32:01
Михал Чайковски
34:14
Сергей Телегин
37:06
Сергей Телегин
(Джош Ливо, Джордан Гросс)
3-й период
52:16
Михаил Горюнов-Рольгизер
54:31
Сергей Гончарук
56:12
Андрей Светлаков
(Григорий Дронов, Максим Джиошвили)
Статистика
Торпедо
Трактор
Штрафное время
10
10
Голы в большинстве
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит