«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Амуром»

«Салават Юлаев» набрал 70 очков после 62 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 55 очками в 62 играх располагается на 9-й строчке Востока, отставая от идущей на 8-м месте новосибирской «Сибири» на три балла. Уфимцы в 18-й раз подряд вышли в плей-офф КХЛ. В сезоне-2010/11 «Салават Юлаев» завоевал Кубок Гагарина.