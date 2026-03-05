«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Амуром»

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал участие в плей-офф турнира. Встреча прошла в Хабаровске в присутствии 7 100 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Пименов (14-я минута), Егор Сучков (28), Евгений Кузнецов (40) и Девин Броссо (59). У проигравших отличился Данил Юртайкин (19).
«Салават Юлаев» набрал 70 очков после 62 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 55 очками в 62 играх располагается на 9-й строчке Востока, отставая от идущей на 8-м месте новосибирской «Сибири» на три балла. Уфимцы в 18-й раз подряд вышли в плей-офф КХЛ. В сезоне-2010/11 «Салават Юлаев» завоевал Кубок Гагарина.
Ранее из Восточной конференции место в плей-офф себе гарантировали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист». На Западе участие в играх на вылет обеспечили действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», петербургский СКА, а также три московские команды — ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».
В следующем матче команда из Уфы 7 марта вновь сыграет с «Амуром» в Хабаровске.
Александр Андриевский
Виктор Козлов
Максим Дорожко
(00:00-57:36)
Семен Вязовой
Максим Дорожко
(c 58:19)
02:27
Ярослав Цулыгин
07:17
Алекс Гальченюк
08:16
Евгений Кузнецов
10:22
Ярослав Лихачев
13:35
Артем Пименов
(Данил Алалыкин, Сергей Варлов)
18:15
Данил Юртайкин
(Андрей Крутов, Егор Воронков)
24:07
Дин Стюарт
27:06
Егор Сучков
(Семен Вязовой, Шелдон Ремпал)
28:28
Егор Воронков
30:10
Олег Ли
34:35
Виктор Балдаев
39:11
Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Егор Сучков)
54:15
Ярослав Цулыгин
58:19
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
