Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Шанхай Дрэгонс
0
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.41
П2
4.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
7
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Каролина
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
4
:
Торонто
3
П1
X
П2

«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Амуром»

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал участие в плей-офф турнира. Встреча прошла в Хабаровске в присутствии 7 100 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Пименов (14-я минута), Егор Сучков (28), Евгений Кузнецов (40) и Девин Броссо (59). У проигравших отличился Данил Юртайкин (19).

«Салават Юлаев» набрал 70 очков после 62 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 55 очками в 62 играх располагается на 9-й строчке Востока, отставая от идущей на 8-м месте новосибирской «Сибири» на три балла. Уфимцы в 18-й раз подряд вышли в плей-офф КХЛ. В сезоне-2010/11 «Салават Юлаев» завоевал Кубок Гагарина.

Ранее из Восточной конференции место в плей-офф себе гарантировали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист». На Западе участие в играх на вылет обеспечили действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», петербургский СКА, а также три московские команды — ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».

В следующем матче команда из Уфы 7 марта вновь сыграет с «Амуром» в Хабаровске.

Амур
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.03.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Виктор Козлов
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-57:36)
Семен Вязовой
Максим Дорожко
(c 58:19)
1-й период
02:27
Ярослав Цулыгин
07:17
Алекс Гальченюк
08:16
Евгений Кузнецов
10:22
Ярослав Лихачев
13:35
Артем Пименов
(Данил Алалыкин, Сергей Варлов)
18:15
Данил Юртайкин
(Андрей Крутов, Егор Воронков)
2-й период
24:07
Дин Стюарт
27:06
Егор Сучков
(Семен Вязовой, Шелдон Ремпал)
28:28
Егор Воронков
30:10
Олег Ли
34:35
Виктор Балдаев
39:11
Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Егор Сучков)
3-й период
54:15
Ярослав Цулыгин
58:19
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
Статистика
Амур
Салават Юлаев
Штрафное время
10
8
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит