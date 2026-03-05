Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Шанхай Дрэгонс
1
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
19.50
X
4.15
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.41
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
06.03
Коламбус
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
06.03
Питтсбург
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
06.03
Рейнджерс
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
06.03
Филадельфия
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.20
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
06.03
Виннипег
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.44
X
4.31
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
06.03
Нэшвилл
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
7
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Салават Юлаев
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Каролина
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
4
:
Торонто
3
П1
X
П2

«Адмирал» забросил семь шайб в ворота «Нефтехимика» в матче КХЛ

«Адмирал» со счетом 7:3 обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Адмирал» из Владивостока разгромил нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась победой хозяев со счетом 7:3 (2:1, 4:0, 1:2). У победителей дубль оформил Степан Старков (2-я и 36-я минуты), по шайбе забросили Егор Чезганов (8), Артём Кудашов (23), Дмитрий Дерябин (29), Даниэль Усманов (37) и Иван Муранов (52). Гол гостей на счету Германа Точилкина (15), Евгения Митякина (57) и Никиты Попугаева (58).

«Адмирал» с 46 очками идет на последнем месте в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (63) с четырехматчевой серией поражений располагается на седьмой позиции. В следующем матче «Адмирал» и «Нефтехимик» 7 марта снова сыграют во Владивостоке.

Адмирал
7:3
2:1, 4:0, 1:2
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.03.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 2355 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Игорь Гришин
Вратари
Адам Хуска
Филипп Долганов
(00:00-28:43)
Ярослав Озолин
(c 28:43)
1-й период
01:46
Степан Старков
(Павел Шэн)
06:18
Егор Юзленко
07:26
Егор Чезганов
(Никита Тертышный, Либор Шулак)
14:14
Герман Точилкин
(Матвей Заседа)
2-й период
22:03
Артем Кудашов
(Степан Старков, Никита Тертышный)
28:43
Дмитрий Дерябин
(Даниэль Усманов, Егор Чезганов)
31:51
Евгений Митякин
34:20
Булат Шафигуллин
35:43
Степан Старков
(Никита Тертышный, Вячеслав Основин)
36:59
Даниэль Усманов
(Никита Сошников, Егор Чезганов)
39:59
Аркадий Шестаков
39:59
Булат Шафигуллин
3-й период
44:58
Тимур Хайруллин
51:02
Иван Муранов
(Егор Чезганов)
56:07
Владислав Кара
56:29
Евгений Митякин
(Дамир Жафяров, Максим Федотов)
57:33
Никита Попугаев
(Иван Николишин)
58:02
Вячеслав Основин
Статистика
Адмирал
Нефтехимик
Штрафное время
6
10
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит