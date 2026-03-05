«Адмирал» забросил семь шайб в ворота «Нефтехимика» в матче КХЛ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Адмирал» из Владивостока разгромил нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась победой хозяев со счетом 7:3 (2:1, 4:0, 1:2). У победителей дубль оформил Степан Старков (2-я и 36-я минуты), по шайбе забросили Егор Чезганов (8), Артём Кудашов (23), Дмитрий Дерябин (29), Даниэль Усманов (37) и Иван Муранов (52). Гол гостей на счету Германа Точилкина (15), Евгения Митякина (57) и Никиты Попугаева (58).
«Адмирал» с 46 очками идет на последнем месте в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (63) с четырехматчевой серией поражений располагается на седьмой позиции. В следующем матче «Адмирал» и «Нефтехимик» 7 марта снова сыграют во Владивостоке.
Олег Браташ
Игорь Гришин
Адам Хуска
Филипп Долганов
(00:00-28:43)
Ярослав Озолин
(c 28:43)
01:46
Степан Старков
(Павел Шэн)
06:18
Егор Юзленко
07:26
Егор Чезганов
(Никита Тертышный, Либор Шулак)
14:14
Герман Точилкин
(Матвей Заседа)
22:03
Артем Кудашов
(Степан Старков, Никита Тертышный)
28:43
Дмитрий Дерябин
(Даниэль Усманов, Егор Чезганов)
31:51
Евгений Митякин
34:20
Булат Шафигуллин
35:43
Степан Старков
(Никита Тертышный, Вячеслав Основин)
36:59
Даниэль Усманов
(Никита Сошников, Егор Чезганов)
39:59
Аркадий Шестаков
39:59
Булат Шафигуллин
44:58
Тимур Хайруллин
51:02
Иван Муранов
(Егор Чезганов)
56:07
Владислав Кара
56:29
Евгений Митякин
(Дамир Жафяров, Максим Федотов)
57:33
Никита Попугаев
(Иван Николишин)
58:02
Вячеслав Основин
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит