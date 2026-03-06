«Адмирал» разгромил «Нефтехимик» во Владивостоке, но потерял шансы на плей-офф

Начало встречи осталось за хозяевами, которые с первых минут закрыли соперника в его зоне. Уже на второй минуте после выигранного Павлом Шэном вбрасывания точным броском под перекладину отметился Степан Старков. «Нефтехимик» испытывал серьезные проблемы с организацией атак и точностью передач, что привело ко второй пропущенной шайбе на восьмой минуте. Егор Чезганов, реализуя численное преимущество, попал в «девятку» после великолепной передачи Тертышного из-за ворот. Ассистентом в этом эпизоде стал Либор Шулак, который продлил свою результативную серию до семи матчей (в активе защитника 3 гола и 7 передач).