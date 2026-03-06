Ричмонд
«Адмирал» разгромил «Нефтехимик» во Владивостоке, но потерял шансы на плей-офф

«Моряки» по-прежнему занимают последнее место в конференции «Восток».

Источник: PrimaMedia.ru

«Адмирал» с крупным счетом переиграл «Нефтехимик» — 7:3 в пользу хозяев. Однако несмотря на крупную победу владивостокцы лишились даже теоретических шансов выхода в плей-офф.

Для подопечных Олега Браташа это был третий матч домашней серии. Ранее команда обменялась победами с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2 и поражение по буллитам 1:2).

«Нефтехимик», в свою очередь, подходил к матчу, находясь на седьмой позиции на Востоке, но с неутешительной серией из трех поражений кряду.

В текущем сезоне соперники встречались уже дважды, и оба раза успех сопутствовал «Нефтехимику» (3:2 в серии буллитов и 4:2). В этот раз «Адмирал» усилился вернувшимися в состав форвардами Никитой Тертышным и Никитой Сошниковым (последний пропустил почти месяц, не играя с 16 февраля).

Начало встречи осталось за хозяевами, которые с первых минут закрыли соперника в его зоне. Уже на второй минуте после выигранного Павлом Шэном вбрасывания точным броском под перекладину отметился Степан Старков. «Нефтехимик» испытывал серьезные проблемы с организацией атак и точностью передач, что привело ко второй пропущенной шайбе на восьмой минуте. Егор Чезганов, реализуя численное преимущество, попал в «девятку» после великолепной передачи Тертышного из-за ворот. Ассистентом в этом эпизоде стал Либор Шулак, который продлил свою результативную серию до семи матчей (в активе защитника 3 гола и 7 передач).

Несмотря на неудачный старт, нижнекамцы сумели перестроиться и постепенно наладили игру, все чаще создавая угрозу воротам Адама Хуски. На 15-й минуте грамотный прессинг в чужой зоне принес плоды: Герман Точилкин сократил отставание.

Второй отрезок игры «Адмирал» провел еще увереннее. На 23-й минуте Артём Кудашов, поразив ворота своей бывшей команды, открыл счет своим голам за приморский коллектив. Гости бросились отыгрываться, но грубые ошибки продолжали их преследовать. На 29-й минуте Дмитрий Дерябин, отличившись броском с лета, забросил свою первую шайбу в лиге с января 2024 года, сделав счет 4:1.

Тренерский штаб «Нефтехимика» отреагировал заменой вратаря: Филиппа Долганова сменил Ярослав Озолин. Однако эта мера не стабилизировала игру гостей. До перерыва Озолину пришлось дважды капитулировать: Степан Старков оформил дубль, реализовав большинство, а Даниэль Усманов забил в равных составах.

Третья двадцатиминутка прошла в более спокойном темпе. На 52-й минуте «моряки» довели счет до разгромного: седьмую шайбу в матче забросил Иван Муранов. Лишь в концовке встречи «Нефтехимик» сумел найти в себе силы для ответа: два гола престижа записали на свой счет Евгений Митякин и вернувшийся в состав Никита Попугаев.

Итоговый счет 7:3 приносит «Адмиралу» два очка, но не оставляет шансов на плей-офф. «Нефтехимик» терпит четвертое поражение подряд.

Адмирал
7:3
2:1, 4:0, 1:2
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.03.2026, 12:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 2355 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Игорь Гришин
Вратари
Адам Хуска
Филипп Долганов
(00:00-28:43)
Ярослав Озолин
(c 28:43)
1-й период
01:46
Степан Старков
(Павел Шэн)
06:18
Егор Юзленко
07:26
Егор Чезганов
(Никита Тертышный, Либор Шулак)
14:14
Герман Точилкин
(Матвей Заседа)
2-й период
22:03
Артем Кудашов
(Никита Тертышный, Степан Старков)
28:43
Дмитрий Дерябин
(Даниэль Усманов, Егор Чезганов)
31:51
Евгений Митякин
34:20
Булат Шафигуллин
35:43
Степан Старков
(Никита Тертышный, Вячеслав Основин)
36:59
Даниэль Усманов
(Егор Чезганов, Никита Сошников)
39:59
Аркадий Шестаков
39:59
Булат Шафигуллин
3-й период
44:58
Тимур Хайруллин
51:02
Иван Муранов
(Егор Чезганов)
56:07
Владислав Кара
56:29
Евгений Митякин
(Максим Федотов, Дамир Жафяров)
57:33
Никита Попугаев
(Севастьян Соколов, Иван Николишин)
58:02
Вячеслав Основин
Овертайм
60:00
Аркадий Шестаков
60:00
Булат Шафигуллин
Статистика
Адмирал
Нефтехимик
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит