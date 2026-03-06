Ричмонд
Глава КХЛ рассказал, что лига заинтересована в проведении матчей в ОАЭ

В декабре 2021 года лига уже проводила вынесенные матчи KHL World Games в ОАЭ: в Дубае встретились омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».

Источник: Пресс-служба КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает ОАЭ как потенциальную площадку для проведения вынесенных матчей. Об этом журналистам заявил президент лиги Алексей Морозов.

Заявление прозвучало на фоне проходящих в Шанхае игр KHL World Games. 5 марта «Шанхай Дрэгонс» уступил новосибирской «Сибири» (1:2), а 7 марта встретятся с астанинским «Барысом».

«В этом году были разговоры о проведении вынесенных матчей в ОАЭ. Нам интересен этот рынок. Но сейчас тяжело загадывать, учитывая нынешнее положение в мире. Наши коллеги летали в Абу‑Даби, инспектировали арену. Но она была занята в те сроки, когда мы хотели провести там матч», — цитирует Морозова «РИА Новости».

Интерес к ОАЭ остается в повестке, однако эскалация конфликта на Ближнем Востоке осложняет реализацию этих планов. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес удары по американским военным базам в различных странах региона. В связи с ситуацией было закрыто воздушное пространство над рядом стран Ближнего Востока, включая ОАЭ.

Проект KHL World Games запущен в сезоне 2018/19, тогда вынесенные матчи прошли в Вене и Цюрихе. В 2020 году игры принимали Давос и Таллин, в 2021-м — Дубай, в 2024-м — Ташкент.