Два матча КХЛ в Шанхае посетили около 12 тыс. зрителей

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
2
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
9.00
П2
17.70
Хоккей. КХЛ
перерыв
Лада
0
:
Спартак
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
22.00
П2
1.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.03
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
20:30
Бостон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
08.03
Баффало
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.50
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
08.03
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
08.03
Виннипег
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.60
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
08.03
Коламбус
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
08.03
Лос-Анджелес
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
08.03
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.40
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
08.03
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
08.03
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
08.03
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
6
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Каролина
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Ванкувер
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
4
:
Колорадо
5
П1
X
П2

Два матча КХЛ в Шанхае посетили около 12 тыс. зрителей

На игру «Шанхай Дрэгонс» с «Сибирью» пришли 4352 человек, с «Барысом» — 7558.

Источник: РБК Спорт

Два вынесенных матчах регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ в Шанхае в сумме посетили около 12 тыс. зрителей.

5 марта на игру между «Шанхай Дрэгонс» и новосибирской «Сибирью» пришли 4352 зрителей, а 7 марта игру «Драконов» и астанинского «Барыса» посетили 7558 человек. Средняя посещаемость матчей КХЛ в нынешнем сезоне составляет около 8 тыс. зрителей.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Регулярный чемпионат, 7.03.2026, 14:30
Шанхай Дрэгонс
4
Барыс
8

Матчи в рамках KHL World Games прошли на льду Oriental Sports Center. Эта 18-тысячная арена принимала чемпионат мира по фигурному катанию (2015), чемпионат мира по шорт-треку (2012), а также турниры мирового уровня по водным видам и киберспорту.

Проект KHL World Games запущен в сезоне 2018/19, тогда вынесенные матчи прошли в Вене и Цюрихе. В 2020 году игры принимали Давос и Таллин, в 2021-м — Дубай, в 2024-м — Ташкент.

С 2016 по 2020 год — до вступления в силу пандемийных ограничений — «Шанхай» (до нынешнего сезона назывался «Куньлунь») проводил домашние игры в Китае — в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Потом команда играла в Мытищах, а с этого сезона базируется в Санкт-Петербурге.

Специальным гостем на играх КХЛ в Шанхае была фигуристка Камила Валиева, которая выступила в предматчевых шоу.

Президент КХЛ Алексей Морозов накануне заявил, что переезд «Шанхай Дрэгонс» на постоянную арену в Шанхае может состояться в сезоне 2027/28.

Шанхай Дрэгонс
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
5.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Oriental Sports Center, 4352 зрителя
Главные тренеры
Митч Лав
Ярослав Люзенков
Вратари
Дмитрий Шикин
(00:00-57:17)
Михаил Бердин
1-й период
07:03
Нэйт Сукезе
09:49
Командный штраф
18:43
Егор Аланов
2-й период
29:36
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Михаил Абрамов)
33:13
Владислав Валенцов
33:47
Джейк Бишофф
33:47
Энди Андреофф
3-й период
45:11
Паркер Фу
(Никита Попугаев, Райли Саттер)
48:34
Вячеслав Лещенко
(Валентин Пьянов, Егор Зайцев)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Сибирь
Штрафное время
9
9
Игра в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит