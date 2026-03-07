Два матча КХЛ в Шанхае посетили около 12 тыс. зрителей

Два вынесенных матчах регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ в Шанхае в сумме посетили около 12 тыс. зрителей.
5 марта на игру между «Шанхай Дрэгонс» и новосибирской «Сибирью» пришли 4352 зрителей, а 7 марта игру «Драконов» и астанинского «Барыса» посетили 7558 человек. Средняя посещаемость матчей КХЛ в нынешнем сезоне составляет около 8 тыс. зрителей.
Матчи в рамках KHL World Games прошли на льду Oriental Sports Center. Эта 18-тысячная арена принимала чемпионат мира по фигурному катанию (2015), чемпионат мира по шорт-треку (2012), а также турниры мирового уровня по водным видам и киберспорту.
Проект KHL World Games запущен в сезоне 2018/19, тогда вынесенные матчи прошли в Вене и Цюрихе. В 2020 году игры принимали Давос и Таллин, в 2021-м — Дубай, в 2024-м — Ташкент.
С 2016 по 2020 год — до вступления в силу пандемийных ограничений — «Шанхай» (до нынешнего сезона назывался «Куньлунь») проводил домашние игры в Китае — в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Потом команда играла в Мытищах, а с этого сезона базируется в Санкт-Петербурге.
Специальным гостем на играх КХЛ в Шанхае была фигуристка Камила Валиева, которая выступила в предматчевых шоу.
Президент КХЛ Алексей Морозов накануне заявил, что переезд «Шанхай Дрэгонс» на постоянную арену в Шанхае может состояться в сезоне 2027/28.
Митч Лав
Ярослав Люзенков
Дмитрий Шикин
(00:00-57:17)
Михаил Бердин
07:03
Нэйт Сукезе
09:49
Командный штраф
18:43
Егор Аланов
29:36
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Михаил Абрамов)
33:13
Владислав Валенцов
33:47
Джейк Бишофф
33:47
Энди Андреофф
45:11
Паркер Фу
(Никита Попугаев, Райли Саттер)
48:34
Вячеслав Лещенко
(Валентин Пьянов, Егор Зайцев)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит