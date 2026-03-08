Нападающий «Барыса» Асетов дисквалифицирован на один матч

7 марта в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Шанхай Дрэгонс» (8:4) 29-летний хоккеист подрался в третий раз в сезоне и, согласно правилам лиги, наказан дисквалификацией на одну игру.
«В соответствии с п. 4.4. ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то он получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.
Асетов пропустит гостевой матч против «Амура», который состоится 10 марта.
В сезоне-2025/26 нападающий провел 46 матчей за «Барыс» и набрал 12 (5+7) очков.