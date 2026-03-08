Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.52
П2
4.22
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
21:00
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2

Нападающий «Барыса» Асетов дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов получил автоматическую дисквалификацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

Источник: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

7 марта в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Шанхай Дрэгонс» (8:4) 29-летний хоккеист подрался в третий раз в сезоне и, согласно правилам лиги, наказан дисквалификацией на одну игру.

«В соответствии с п. 4.4. ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то он получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Асетов пропустит гостевой матч против «Амура», который состоится 10 марта.

В сезоне-2025/26 нападающий провел 46 матчей за «Барыс» и набрал 12 (5+7) очков.