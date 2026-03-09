Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.03
Вашингтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
10.03
Филадельфия
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
10.03
Коламбус
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.10
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
10.03
Чикаго
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.45
П2
1.78
Хоккей. НХЛ
10.03
Ванкувер
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
4.02
X
4.62
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
6
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

«Локомотив» гарантировал себе первое место в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обеспечил себе первое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после матча регулярного чемпионата с череповецкой «Северсталью».

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Ярославле в понедельник завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу железнодорожников. В составе победителей шайбы забросили Рихард Паник (2-я минута), Мартин Гернат (17), Максим Шалунов (60) и Георгий Иванов (61). У гостей отличились Руслан Абросимов (19), Адам Лишка (26) и Давид Думбадзе (49).

Лишка также отметился голевым пасом, он отдал свою 100-ю передачу в КХЛ. Спортсмен также продлил результативную серию (3 гола + 3 передачи) до пяти матчей.

«Локомотив» одержал восьмую победу подряд в КХЛ. Ярославская команда с 93 очками сохранит лидерство в турнирной таблице Западной конференции до конца регулярного чемпионата. «Северсталь» (82 балла), располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Локомотив» 11 марта сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом», «Северсталь» в этот же день на выезде встретится с тольяттинской «Ладой».

Локомотив
4:3
2:1, 0:1, 1:1
ОТ
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
9.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7561 зритель
Главные тренеры
Боб Хартли
Андрей Козырев
Вратари
Даниил Исаев
Александр Самойлов
1-й период
01:34
Рихард Паник
16:47
Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
18:55
Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Томас Грегуар)
2-й период
23:17
Егор Сурин
25:01
Адам Лишка
(Никита Камалов, Владислав Цицюра)
34:14
Георгий Иванов
38:20
Рихард Паник
38:20
Никита Камалов
3-й период
48:43
Давид Думбадзе
59:30
Максим Шалунов
(Рихард Паник, Мартин Гернат)
Овертайм
60:56
Георгий Иванов
Статистика
Локомотив
Северсталь
Штрафное время
6
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит