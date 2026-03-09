«Локомотив» гарантировал себе первое место в Западной конференции КХЛ

Встреча в Ярославле в понедельник завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу железнодорожников. В составе победителей шайбы забросили Рихард Паник (2-я минута), Мартин Гернат (17), Максим Шалунов (60) и Георгий Иванов (61). У гостей отличились Руслан Абросимов (19), Адам Лишка (26) и Давид Думбадзе (49).