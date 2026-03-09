«Локомотив» гарантировал себе первое место в Западной конференции КХЛ

Встреча в Ярославле в понедельник завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу железнодорожников. В составе победителей шайбы забросили Рихард Паник (2-я минута), Мартин Гернат (17), Максим Шалунов (60) и Георгий Иванов (61). У гостей отличились Руслан Абросимов (19), Адам Лишка (26) и Давид Думбадзе (49).
Лишка также отметился голевым пасом, он отдал свою 100-ю передачу в КХЛ. Спортсмен также продлил результативную серию (3 гола + 3 передачи) до пяти матчей.
«Локомотив» одержал восьмую победу подряд в КХЛ. Ярославская команда с 93 очками сохранит лидерство в турнирной таблице Западной конференции до конца регулярного чемпионата. «Северсталь» (82 балла), располагается на третьей строчке.
В следующем матче «Локомотив» 11 марта сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом», «Северсталь» в этот же день на выезде встретится с тольяттинской «Ладой».
Боб Хартли
Андрей Козырев
Даниил Исаев
Александр Самойлов
01:34
Рихард Паник
16:47
Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
18:55
Руслан Абросимов
(Адам Лишка, Томас Грегуар)
23:17
Егор Сурин
25:01
Адам Лишка
(Никита Камалов, Владислав Цицюра)
34:14
Георгий Иванов
38:20
Рихард Паник
38:20
Никита Камалов
48:43
Давид Думбадзе
59:30
Максим Шалунов
(Рихард Паник, Мартин Гернат)
60:56
Георгий Иванов
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит