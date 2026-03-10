«Трактор» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Амура» в матче с «Барысом»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хабаровский «Амур» проиграл астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу казахстанской команды, в составе которой дубль оформил Майкл Веккьоне (40-я, 59-я минуты), также шайбу забросил Алихан Омирбеков (22). Вратарь «Барыса» Никита Бояркин оформил первый шатаут в сезоне и шестой в карьере в КХЛ. 27-летний казахстанец отразил 34 броска.
«Барыс» третий раз по ходу сезона обыграл «Амур» и сравнял счет в серии очных противостояний — 3−3. Хабаровский клуб провел заключительный домашний матч в регулярном чемпионате текущего сезона.
После поражения хабаровчан челябинский «Трактор» (66 очков) гарантировал себе место в топ-8 турнирной таблицы Восточной конференции и участие в плей-офф КХЛ. «Амур» (57) идет на девятом месте, «Барыс» (51) располагается строчкой ниже.
В следующем матче «Амур» 13 марта на выезде сыграет против московского «Спартака», «Барыс» днем ранее в гостях встретится с владивостокским «Адмиралом».
Александр Андриевский
Михаил Кравец
Максим Дорожко
(00:00-57:07)
Никита Бояркин
Максим Дорожко
(c 58:51)
03:54
Райлли Уолш
17:56
Алекс Гальченюк
19:50
Артем Шварев
21:43
Алихан Омирбеков
(Динмухамед Кайыржан, Кирилл Савицкий)
25:59
Райлли Уолш
34:51
Мэйсон Морелли
37:30
Ярослав Дыбленко
39:28
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Тайс Томпсон)
42:32
Данил Юртайкин
51:21
Иван Мищенко
58:51
Майк Веккионе
(Джейк Мэсси, Мэйсон Морелли)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит