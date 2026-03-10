Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.10
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.51
П2
7.20
Хоккей. НХЛ
11.03
Баффало
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
11.03
Бостон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.97
Хоккей. НХЛ
11.03
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
11.03
Рейнджерс
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
11.03
Тампа-Бэй
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.61
П2
4.22
Хоккей. НХЛ
11.03
Флорида
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.15
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
11.03
Сент-Луис
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.10
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2

«Трактор» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Амура» в матче с «Барысом»

Хабаровский «Амур» проиграл астанинскому «Барысу» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хабаровский «Амур» проиграл астанинскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу казахстанской команды, в составе которой дубль оформил Майкл Веккьоне (40-я, 59-я минуты), также шайбу забросил Алихан Омирбеков (22). Вратарь «Барыса» Никита Бояркин оформил первый шатаут в сезоне и шестой в карьере в КХЛ. 27-летний казахстанец отразил 34 броска.

«Барыс» третий раз по ходу сезона обыграл «Амур» и сравнял счет в серии очных противостояний — 3−3. Хабаровский клуб провел заключительный домашний матч в регулярном чемпионате текущего сезона.

После поражения хабаровчан челябинский «Трактор» (66 очков) гарантировал себе место в топ-8 турнирной таблицы Восточной конференции и участие в плей-офф КХЛ. «Амур» (57) идет на девятом месте, «Барыс» (51) располагается строчкой ниже.

В следующем матче «Амур» 13 марта на выезде сыграет против московского «Спартака», «Барыс» днем ранее в гостях встретится с владивостокским «Адмиралом».

Амур
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
10.03.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена
Главные тренеры
Александр Андриевский
Михаил Кравец
Вратари
Максим Дорожко
(00:00-57:07)
Никита Бояркин
Максим Дорожко
(c 58:51)
1-й период
03:54
Райлли Уолш
17:56
Алекс Гальченюк
19:50
Артем Шварев
2-й период
21:43
Алихан Омирбеков
(Динмухамед Кайыржан, Кирилл Савицкий)
25:59
Райлли Уолш
34:51
Мэйсон Морелли
37:30
Ярослав Дыбленко
39:28
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Тайс Томпсон)
3-й период
42:32
Данил Юртайкин
51:21
Иван Мищенко
58:51
Майк Веккионе
(Джейк Мэсси, Мэйсон Морелли)
Статистика
Амур
Барыс
Штрафное время
10
6
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит