«Трактор» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Амура» в матче с «Барысом»

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу казахстанской команды, в составе которой дубль оформил Майкл Веккьоне (40-я, 59-я минуты), также шайбу забросил Алихан Омирбеков (22). Вратарь «Барыса» Никита Бояркин оформил первый шатаут в сезоне и шестой в карьере в КХЛ. 27-летний казахстанец отразил 34 броска.