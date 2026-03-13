СКА всухую разгромил «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Петербургский СКА нанес крупное поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Дубль оформил Марат Хайруллин (28-я и 57-я минуты), по шайбе забросили Рокко Гримальди (13), Маркус Филлипс (26) и Скотт Уилсон (29).
Вратарь СКА Артемий Плешков отразил все 23 броска по своим воротам. 23-летний вратарь оформил свой третий сухой матч в текущем сезоне и седьмой за всю карьеру в КХЛ.
СКА обыграл «Северсталь» в трех из четырех очных встреч в рамках текущей «регулярки».
«Северсталь» (84 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (79) поднялся на пятую позицию. В следующем матче «Северсталь» примет казанский «Ак Барс», а СКА в гостях сыграет с «Трактором» из Челябинска. Обе встречи состоятся 16 марта.
В другом матче столичный «Спартак» дома в овертайме нанес поражение хабаровскому «Амуру» со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). «Красно-белые» провели первый с 25 января матч под руководством главного тренера Алексея Жамнова, который ранее перенес операцию.
Игорь Ларионов
Андрей Козырев
Артемий Плешков
Константин Шостак
(00:00-28:23)
Всеволод Скотников
(c 28:23)
03:58
Андрей Педан
12:45
Рокко Гримальди
(Егор Зеленов, Андрей Педан)
22:58
Маркус Филлипс
25:03
Маркус Филлипс
27:19
Марат Хайруллин
28:23
Скотт Уилсон
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
37:27
Владимир Грудинин
40:00
Томас Грегуар
51:27
Никита Недопекин
56:37
Марат Хайруллин
(Матвей Короткий, Матвей Поляков)
58:10
Илья Квочко
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
