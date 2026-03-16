«Северсталь» дома одержала победу над «Ак Барсом»

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Владимир Грудинин, также по голу забили Данил Веряев, Никита Камалов и Александр Скоренов. У гостей заброшенными шайбами отметились Артем Галимов и Алексей Пустозеров.
«Северсталь» набрала 86 очков за 67 матчей и вернулась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. После этой победы команда гарантировала себе старт плей-офф на домашнем льду. «Ак Барс» с 90 очками после 66 игр сохраняет третью строчку на «Востоке».
Череповчане проведут заключительный матч сезона 19 марта дома против «Авангарда». Казанская команда 18 марта в гостях сыграет с «Сочи», а 20-го числа — на выезде с московским «Динамо».
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Анвар Гатиятулин
Вратари
Александр Самойлов
Максим Арефьев
(00:00-18:11)
Тимур Билялов
(18:11-20:00)
Максим Арефьев
(20:00-57:22)
1-й период
12:11
Михаил Фисенко
14:22
Никита Камалов
(Владислав Цицюра, Илья Чефанов)
16:58
Данил Веряев
(Илья Рейнгардт)
18:11
Владимир Грудинин
(Даниил Казулаев)
18:53
Нэйтан Тодд
2-й период
32:51
Артем Галимов
(Александр Барабанов)
33:02
Никита Камалов
39:31
Александр Скоренов
(Илья Иванцов, Владимир Грудинин)
3-й период
50:28
Алексей Пустозеров
(Алексей Марченко, Никита Лямкин)
52:32
Михаил Ильин
Статистика
Северсталь
Ак Барс
Штрафное время
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит