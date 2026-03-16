Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.20
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.70
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
3
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Нефтехимик
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

«Северсталь» дома одержала победу над «Ак Барсом»

«Северсталь» на своем льду обыграла «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Владимир Грудинин, также по голу забили Данил Веряев, Никита Камалов и Александр Скоренов. У гостей заброшенными шайбами отметились Артем Галимов и Алексей Пустозеров.

«Северсталь» набрала 86 очков за 67 матчей и вернулась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. После этой победы команда гарантировала себе старт плей-офф на домашнем льду. «Ак Барс» с 90 очками после 66 игр сохраняет третью строчку на «Востоке».

Череповчане проведут заключительный матч сезона 19 марта дома против «Авангарда». Казанская команда 18 марта в гостях сыграет с «Сочи», а 20-го числа — на выезде с московским «Динамо».

Северсталь
4:2
3:0, 1:1, 0:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Анвар Гатиятулин
Вратари
Александр Самойлов
Максим Арефьев
(00:00-18:11)
Тимур Билялов
(18:11-20:00)
Максим Арефьев
(20:00-57:22)
1-й период
12:11
Михаил Фисенко
14:22
Никита Камалов
(Владислав Цицюра, Илья Чефанов)
16:58
Данил Веряев
(Илья Рейнгардт)
18:11
Владимир Грудинин
(Даниил Казулаев)
18:53
Нэйтан Тодд
2-й период
32:51
Артем Галимов
(Александр Барабанов)
33:02
Никита Камалов
39:31
Александр Скоренов
(Илья Иванцов, Владимир Грудинин)
3-й период
50:28
Алексей Пустозеров
(Алексей Марченко, Никита Лямкин)
52:32
Михаил Ильин
Статистика
Северсталь
Ак Барс
Штрафное время
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит