Омский «Авангард» вырвал победу в овертайме и установил рекорд

Первый период прошёл без голов, хотя хозяева активно атаковали. Счёт был открыт лишь на 21-й минуте: капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов отдал голевую передачу, которая стала для него 66-м очком в сезоне. Это достижение побило рекорд Криса Ли, державшийся девять лет. Шайбу забросил Максим Лажуа.