Омский «Авангард» вырвал победу в овертайме и установил рекорд

Первый период прошёл без голов, хотя хозяева активно атаковали. Счёт был открыт лишь на 21-й минуте: капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов отдал голевую передачу, которая стала для него 66-м очком в сезоне. Это достижение побило рекорд Криса Ли, державшийся девять лет. Шайбу забросил Максим Лажуа.
Минчане быстро отыгрались, но «Авангард» ответил двумя быстрыми голами: отличились Джованни Фьоре и Эндрю Потуральски. К 27-й минуте омичи вели 3:1.
В третьем периоде хозяева переломили ход игры, реализовав два большинства и сравняв счёт — 3:3. Основное время победителя не выявило. В овертайме героем стал Потуральски, оформивший дубль мощным броском и принёсший команде победу.
Следующий матч «Авангард» проведёт 19 марта в Череповце против «Северстали». Первые домашние игры плей-офф состоятся 24 и 26 марта в Омске.
Дмитрий Квартальнов
Ги Буше
Закари Фукале
(00:00-61:19)
Никита Серебряков
(00:00-61:19)
16:28
Майкл Маклауд
18:05
Вячеслав Войнов
19:19
Закари Фукале
20:34
Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
22:32
Ксавье Уэлле
(Илья Усов, Даниил Сотишвили)
22:49
Джованни Фьоре
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
26:21
Эндрю Потуральски
40:38
Джозеф Чеккони
40:55
Станислав Галиев
(Даррен Дитц, Вадим Шипачев)
43:11
Игорь Мартынов
44:17
Тай Смит
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
47:16
Наиль Якупов
56:49
Даррен Дитц
61:19
Эндрю Потуральски
(Александр Волков, Семен Чистяков)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит