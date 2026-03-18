Омский «Авангард» вырвал победу в овертайме и установил рекорд

Омский клуб обыграл минское «Динамо» со счётом 4:3, а капитан команды Дамир Шарипзянов побил девятилетний рекорд КХЛ.

Источник: БЕЛТА

Первый период прошёл без голов, хотя хозяева активно атаковали. Счёт был открыт лишь на 21-й минуте: капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов отдал голевую передачу, которая стала для него 66-м очком в сезоне. Это достижение побило рекорд Криса Ли, державшийся девять лет. Шайбу забросил Максим Лажуа.

Минчане быстро отыгрались, но «Авангард» ответил двумя быстрыми голами: отличились Джованни Фьоре и Эндрю Потуральски. К 27-й минуте омичи вели 3:1.

В третьем периоде хозяева переломили ход игры, реализовав два большинства и сравняв счёт — 3:3. Основное время победителя не выявило. В овертайме героем стал Потуральски, оформивший дубль мощным броском и принёсший команде победу.

Следующий матч «Авангард» проведёт 19 марта в Череповце против «Северстали». Первые домашние игры плей-офф состоятся 24 и 26 марта в Омске.

Ранее мы рассказывали с кем ещё «Авангарду» предстоит встретиться в плей-офф КХЛ.

Динамо Мн
3:4
0:0, 1:3, 2:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.03.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Ги Буше
Вратари
Закари Фукале
(00:00-61:19)
Никита Серебряков
(00:00-61:19)
1-й период
16:28
Майкл Маклауд
18:05
Вячеслав Войнов
19:19
Закари Фукале
2-й период
20:34
Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
22:32
Ксавье Уэлле
(Илья Усов, Даниил Сотишвили)
22:49
Джованни Фьоре
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
26:21
Эндрю Потуральски
3-й период
40:38
Джозеф Чеккони
40:55
Станислав Галиев
(Даррен Дитц, Вадим Шипачев)
43:11
Игорь Мартынов
44:17
Тай Смит
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
47:16
Наиль Якупов
56:49
Даррен Дитц
Овертайм
61:19
Эндрю Потуральски
(Александр Волков, Семен Чистяков)
Статистика
Динамо Мн
Авангард
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит