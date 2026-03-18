Кравцов стал лучшим бомбардиром «Трактора» в истории КХЛ

26-летний хоккеист набрал 235-е (120+115) очко и стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ.
В списке лучших бомбардиров он опередил Антона Глинкина (234). В топ-5 также входят Андрей Попов (183), Максим Шабанов (181) и Ник Бэйлен (175).
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» отметился голевой передачей.
