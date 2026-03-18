Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
«Салават Юлаев» всухую обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Сегодня, 18 марта, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26 «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

Источник: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Салавата».

Счет в матче на второй минуте первого периода открыл Данил Алалыкин. На 14-й минуте периода Данил Алалыкин оформил дубль. В середине второго периода Шелдон Ремпал установил окончательный счет — 3:0.

Салават Юлаев
3:0
2:0, 1:0, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8448 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Игорь Гришин
Вратари
Семен Вязовой
Ярослав Озолин
1-й период
01:27
Данил Алалыкин
(Александр Жаровский, Евгений Кулик)
13:35
Данил Алалыкин
(Егор Сучков)
16:14
Ярослав Цулыгин
19:13
Матвей Надворный
2-й период
26:46
Артем Сериков
28:26
Шелдон Ремпал
(Владимир Бутузов, Ярослав Цулыгин)
29:08
Андрей Белозеров
39:34
Матвей Надворный
3-й период
42:37
Никита Зоркин
47:22
Александр Жаровский
Статистика
Салават Юлаев
Нефтехимик
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит