«Салават Юлаев» всухую обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Салавата».
Счет в матче на второй минуте первого периода открыл Данил Алалыкин. На 14-й минуте периода Данил Алалыкин оформил дубль. В середине второго периода Шелдон Ремпал установил окончательный счет — 3:0.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8448 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Игорь Гришин
Вратари
Семен Вязовой
Ярослав Озолин
1-й период
01:27
Данил Алалыкин
(Александр Жаровский, Евгений Кулик)
13:35
Данил Алалыкин
(Егор Сучков)
16:14
Ярослав Цулыгин
19:13
Матвей Надворный
2-й период
26:46
Артем Сериков
28:26
Шелдон Ремпал
(Владимир Бутузов, Ярослав Цулыгин)
29:08
Андрей Белозеров
39:34
Матвей Надворный
3-й период
42:37
Никита Зоркин
47:22
Александр Жаровский
Статистика
Салават Юлаев
Нефтехимик
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит