Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
19.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.31
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
19.03
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
19.03
Вашингтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
19.03
Калгари
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.15
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
19.03
Колорадо
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
19.03
Анахайм
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Автомобилист
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
СКА
1
П1
X
П2

«Ак Барс» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

«Ак Барс» на выезде победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2. Игра прошла во Дворце спорта «Большой».

За казанский клуб забили Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Илья Карпухин и Кирилл Семенов. В составе сочинцев отличились Артем Волков и Матвей Гуськов.

«Ак Барс» с 92 очками занимает третье место в Восточной конференции. «Сочи» (44 очка) находится на 11-й позиции на «Западе».

Сочи
2:4
1:2, 1:2, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 3114 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Павел Хомченко
(00:00-58:44)
Тимур Билялов
1-й период
02:49
Радэль Замалтдинов
(Дмитрий Кателевский, Игорь Бардин)
14:13
Григорий Денисенко
(Кирилл Семенов)
14:56
Артем Волков
(Егор Петухов, Даниил Сероух)
2-й период
20:28
Павел Хомченко
21:39
Матвей Гуськов
25:46
Илья Карпухин
(Кирилл Семенов, Григорий Денисенко)
26:30
Дмитрий Уткин
26:51
Кирилл Семенов
(Александр Хмелевский, Митчелл Миллер)
30:40
Матвей Гуськов
38:28
Семен Терехов
3-й период
58:44
Митчелл Миллер
Статистика
Сочи
Ак Барс
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит