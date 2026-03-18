«Ак Барс» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

За казанский клуб забили Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Илья Карпухин и Кирилл Семенов. В составе сочинцев отличились Артем Волков и Матвей Гуськов.
«Ак Барс» с 92 очками занимает третье место в Восточной конференции. «Сочи» (44 очка) находится на 11-й позиции на «Западе».
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 3114 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Павел Хомченко
(00:00-58:44)
Тимур Билялов
1-й период
02:49
Радэль Замалтдинов
(Дмитрий Кателевский, Игорь Бардин)
14:13
Григорий Денисенко
(Кирилл Семенов)
14:56
Артем Волков
(Егор Петухов, Даниил Сероух)
2-й период
20:28
Павел Хомченко
21:39
Матвей Гуськов
25:46
Илья Карпухин
(Кирилл Семенов, Григорий Денисенко)
26:30
Дмитрий Уткин
26:51
Кирилл Семенов
(Александр Хмелевский, Митчелл Миллер)
30:40
Матвей Гуськов
38:28
Семен Терехов
3-й период
58:44
Митчелл Миллер
Статистика
Сочи
Ак Барс
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит