Ричмонд
Хоккей. НХЛ
19.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
19.03
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
19.03
Вашингтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
19.03
Калгари
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.15
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
19.03
Колорадо
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
19.03
Анахайм
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Автомобилист
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
СКА
1
П1
X
П2

Московское «Динамо» дома уступило «Адмиралу», прервав серию из четырех побед

Сегодня, 18 марта, в Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» уступило «Адмиралу» из Владивостока (1:2).

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

На 10-й минуте счет открыл форвард гостей Степан Старков. На старте второго периода Егор Чезганов удвоил преимущество «Адмирала». На 31-й минуте Джордан Уил отыграл одну шайбу для бело-голубых.

«Динамо» потерпело первое поражение за пять последних матчей и с 81 баллом после 67 игр занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» одержал 3-ю победу кряду и с 52 баллами в 67 матчах находится на 11-й строчке Востока.

Динамо М
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 5640 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Олег Браташ
Вратари
Владислав Подъяпольский
(00:00-57:18)
Иван Кульбаков
1-й период
08:23
Артем Швец-Роговой
09:48
Степан Старков
(Егор Чезганов, Никита Тертышный)
2-й период
22:13
Егор Чезганов
(Даниэль Усманов, Дмитро Тимашов)
29:36
Оскар Булавчук
30:22
Джордан Уил
(Дилан Сикьюра, Даниил Пыленков)
30:47
Командный штраф
36:01
Артем Швец-Роговой
Статистика
Динамо М
Адмирал
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит