Московское «Динамо» дома уступило «Адмиралу», прервав серию из четырех побед

На 10-й минуте счет открыл форвард гостей Степан Старков. На старте второго периода Егор Чезганов удвоил преимущество «Адмирала». На 31-й минуте Джордан Уил отыграл одну шайбу для бело-голубых.
«Динамо» потерпело первое поражение за пять последних матчей и с 81 баллом после 67 игр занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» одержал 3-ю победу кряду и с 52 баллами в 67 матчах находится на 11-й строчке Востока.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 5640 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Олег Браташ
Вратари
Владислав Подъяпольский
(00:00-57:18)
Иван Кульбаков
1-й период
08:23
Артем Швец-Роговой
09:48
Степан Старков
(Егор Чезганов, Никита Тертышный)
2-й период
22:13
Егор Чезганов
(Даниэль Усманов, Дмитро Тимашов)
29:36
Оскар Булавчук
30:22
Джордан Уил
(Дилан Сикьюра, Даниил Пыленков)
30:47
Командный штраф
36:01
Артем Швец-Роговой
Статистика
Динамо М
Адмирал
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит