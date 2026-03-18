«Автомобилист» обыграл «Шанхай Дрэгонс» в чемпионате КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Даниэль Спронг, Никита Шашков, Анатолий Голышев, Джесси Блэкер, Стефан Да Коста и Никита Трямкин. У китайской команды отличились Владимир Кузнецов и Кевин Лабанк.
20 марта «Автомобилист» завершит регулярный чемпионат выездным матчем против минского «Динамо», а «Шанхай» — гостевой игрой со СКА.
«Автомобилист» гарантировал себе 4-е место на Востоке. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Шанхай» стал девятым на Западе и не попал в розыгрыш Кубка Гагарина.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
18.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 8179 зрителей
Главные тренеры
Митч Лав
Николай Заварухин
Вратари
Дмитрий Шикин
(00:00-57:51)
Владимир Галкин
Дмитрий Шикин
(c 58:11)
1-й период
07:06
Даниэль Спронг
(Александр Шаров)
08:46
Сергей Зборовский
10:17
Кирилл Воробьев
12:55
Владимир Кузнецов
(Райли Саттер, Адам Кленденинг)
19:26
Никита Шашков
(Джесси Блэкер)
2-й период
27:10
Командный штраф
29:24
Командный штраф
33:17
Кевин Лабанк
35:05
Анатолий Голышев
(Семен Кизимов, Даниэль Спронг)
38:07
Стефан Да Коста
3-й период
46:16
Ник Меркли
49:35
Кевин Лабанк
(Владимир Кузнецов, Гейдж Куинни)
49:53
Джесси Блэкер
(Стефан Да Коста)
51:48
Максим Тарасов
54:31
Трой Джозефс
58:11
Стефан Да Коста
(Максим Осипов)
59:57
Никита Трямкин
(Александр Шаров, Даниэль Спронг)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Автомобилист
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
5
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит