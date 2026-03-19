Капитан «Спартака» высказался об уходе Ружички из клуба

Капитан «Спартака» Андрей Миронов заявил, что интересы команды важнее, чем личные амбиции игрока в ситуации с уходом одного из лидеров клуба Адама Ружички, приводит слова хоккеиста «РИА Новости».
«Я скажу от команды: интересы коллектива важнее, чем личные амбиции игрока. Это его дело, его амбиции. Я не могу отвечать за него. Мы все взрослые люди, и он принял такое решение. В моей карьере много чего было, подобные инциденты уже встречались», — сказал Миронов.
В среду «Спартак» объявил о расторжении контракта со словацким хоккеистом Ружичкой за нарушение контрактных обязательств со стороны игрока. В клубе не уточнили, в чем конкретно заключалось нарушение, однако по информации «РИА Новости» причиной стала неявка хоккеиста на матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с «Ак Барсом» (1:4) 10 марта.
Ружичка был вторым в списке лучших бомбардиров команды (51 очко) и третьим снайпером (16 шайб).
Последний матч за «красно-белых» Ружичка провел 8 марта против тольяттинской «Лады» (5:2), а всего после Олимпиады отыграл три матча без набранных очков.
Словацкий хоккеист в этом году участвовал в Олимпиаде в Италии, где дошел со сборной до матча за бронзу (проиграли 1:6 финнам).
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта, «Спартаку» осталось сыграть до плей-офф один матч с «Нефтехимиком».