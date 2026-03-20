Хабаровский «Амур» проиграл заключительный матч в чемпионате КХЛ

Ожидаемо, с первых секунд нижегородцы активно пошли вперёд. Опасные ситуации у ворот Дамира Шаймарданова стали возникать с завидной регулярностью. И с такой же регулярностью хозяевам не хватало завершающего броска. Даже удаление Виктора Балдаева они не трансформировали во что-то по-настоящему опасное. При втором удалении, за нарушение численного состава, хабаровчанам потребовалось 43 секунды, чтобы организовать контратаку, завершившуюся голом — Артур Гиздатуллин и Кирилл Слепец вдвоём обыграли четверых торпедовцев. Следом Александр Филатьев в этом же меньшинстве мог забить второй гол, но на этот раз удача была на стороне нижегородцев. Несколько минут потребовалось им чтобы прийти в себя, когда Фирстов выдал передачу на пятак, а Антон Сизов с ходу точно попал в дальний угол ворот.