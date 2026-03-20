Хабаровский «Амур» проиграл заключительный матч в чемпионате КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев со счётом 5:3, сообщает khl.ru.
В отличие от «Амура», для которого матч в Нижнем Новгороде уже не имел турнирных задач, для «Торпедо» 68-я игра регулярного чемпионата могла изменить ситуацию в разные стороны. В случае победы волжане могли претендовать даже на пятое место Западной конференции, а в случае поражения — оказаться и на восьмом.
Ожидаемо, с первых секунд нижегородцы активно пошли вперёд. Опасные ситуации у ворот Дамира Шаймарданова стали возникать с завидной регулярностью. И с такой же регулярностью хозяевам не хватало завершающего броска. Даже удаление Виктора Балдаева они не трансформировали во что-то по-настоящему опасное. При втором удалении, за нарушение численного состава, хабаровчанам потребовалось 43 секунды, чтобы организовать контратаку, завершившуюся голом — Артур Гиздатуллин и Кирилл Слепец вдвоём обыграли четверых торпедовцев. Следом Александр Филатьев в этом же меньшинстве мог забить второй гол, но на этот раз удача была на стороне нижегородцев. Несколько минут потребовалось им чтобы прийти в себя, когда Фирстов выдал передачу на пятак, а Антон Сизов с ходу точно попал в дальний угол ворот.
Второй период торпедовцы также постарались начать активно и получили второй гол: Кирилл Петьков в слаломном проходе выехал на пятак и протолкнул шайбу мимо Дениса Костина. Чтобы второй раз восстановить равновесие, нижегородцам потребовалось чуть более двух минут и кистевой бросок Егора Виноградова с дальней дистанции, к которому Шаймарданов оказался не готов. Пошёл открытый хоккей. На атаку хозяев и неудачный бросок Роберта Нарделлы хабаровчане ответили своей контратакой. В следующем эпизоде Виноградов был близок к дублю, но воспользоваться «подарком» от Егора Воронкова помешал Шаймарданов, краем ловушки зацепивший шайбу, летевшую в «девятку». Инициатива всё больше переходила к хозяевам, звено Максима Летунова расписало комбинацию, которую завершил Сергей Гончарук, расстреливавший уже пустые ворота.
Виноградов мощным броском с ходу увеличил разрыв на старте третьего периода, а игра полностью перешла под контроль «Торпедо». Пятую шайбу Шэйн Принс забросил в равных составах, но фактически сразу после окончания очередного штрафа у гостей. В оставшееся время нижегородцы ещё раз сыграли в большинстве, подарили гол Данилу Юртайкину, но довели матч до победы. И на сутки заняли пятое место Западной конференции.
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский:
«Два периода мы неплохо смотрелись, но в третьем удаления окончательно поставили всё на место. Результат закономерный. При семи удалениях у нас и ни одного у хозяев тяжело на что-то рассчитывать. Это очень жёстко. Дамира Шаймарданова мы не стали заменять, потому что хотели посмотреть, как он держит удар. Для нас была последняя игра в сезоне, и мы хотели хлопнуть дверью. Максим Дорожко получил колоссальную нагрузку — 59 игр, поэтому в концовке сезона мы дали ему отдохнуть».
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков:
«Сегодня хорошо сыграла тройка Максима Летунова. Мне понравилась игра двух крайних нападающих этого звена, и как центральный их связывал. В плей-офф надо будет оттолкнуться от соперников. От того, с какой системой игры мы столкнёмся, что нам будет больше противостоять — атака или оборона. Есть команды, которые играют гибче и креативнее, а кто-то предложит силовой хоккей».
Алексей Исаков
Александр Андриевский
Денис Костин
Дамир Шаймарданов
04:02
Виктор Балдаев
07:07
Командный штраф
07:50
Кирилл Слепец
(Артур Гиздатуллин)
13:38
Антон Сизов
(Владислав Фирстов, Максим Летунов)
18:08
Егор Воронков
21:06
Кирилл Петьков
(Алексей Соловьев)
23:26
Егор Виноградов
(Богдан Конюшков, Василий Атанасов)
31:11
Сергей Гончарук
(Максим Летунов, Владислав Фирстов)
39:44
Ярослав Дыбленко
41:26
Егор Виноградов
(Алексей Кручинин, Богдан Конюшков)
42:43
Егор Воронков
46:11
Андрей Белевич
46:11
Ярослав Лихачев
46:11
Ярослав Лихачев
48:17
Шейн Принс
(Владимир Ткачев, Бобби Нарделла)
52:33
Данил Юртайкин
57:36
Данил Юртайкин
(Артур Гиздатуллин)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
