Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
3
:
Ак Барс
1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
0
:
Нефтехимик
0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
5
:
Автомобилист
0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
1
:
Металлург Мг
0
Хоккей. НХЛ
21.03
Вашингтон
:
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
21.03
Торонто
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
21.03
Чикаго
:
Колорадо
Хоккей. НХЛ
21.03
Калгари
:
Флорида
Хоккей. НХЛ
21.03
Юта
:
Анахайм
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

«Адмирал» завершил сезон КХЛ на последнем месте на Востоке

«Адмирал» проиграл «Трактору» и завершил сезон КХЛ на последнем месте на Востоке.

Источник: ХК Адмирал

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» в своем заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Шайбу на 34-й минуте забросил Андрей Светлаков.

«Трактор», набрав 75 очков, завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Восточной конференции, где «Адмирал» с 52 баллами стал последним, 11-м.

В первом раунде Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с казанским «Ак Барсом».

Трактор
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Олег Браташ
Вратари
Савелий Шерстнев
Иван Кульбаков
1-й период
04:11
Никита Ефремов
18:44
Командный штраф
2-й период
33:10
Андрей Светлаков
(Михаил Григоренко, Владислав Юсупов)
3-й период
58:29
Оскар Булавчук
58:29
Командный штраф
Статистика
Трактор
Адмирал
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит