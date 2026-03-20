«Адмирал» завершил сезон КХЛ на последнем месте на Востоке

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» в своем заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Шайбу на 34-й минуте забросил Андрей Светлаков.
«Трактор», набрав 75 очков, завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Восточной конференции, где «Адмирал» с 52 баллами стал последним, 11-м.
В первом раунде Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с казанским «Ак Барсом».
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Олег Браташ
Вратари
Савелий Шерстнев
Иван Кульбаков
1-й период
04:11
Никита Ефремов
18:44
Командный штраф
2-й период
33:10
Андрей Светлаков
(Михаил Григоренко, Владислав Юсупов)
3-й период
58:29
Оскар Булавчук
58:29
Командный штраф
Статистика
Трактор
Адмирал
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
