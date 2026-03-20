Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
Американец из минского «Динамо» повторил бомбардирский рекорд КХЛ

Сэм Энэс набрал 89 очков в нынешнем сезоне, повторив достижение Никиты Гусева, установленное в сезоне 2023/24.

Источник: ХК Динамо Минск

Американский форвард минского «Динамо» Сэм Энэс повторил рекорд результативности в истории КХЛ за один регулярный чемпионат.

В домашнем матче с екатеринбургским «Автомобилистом» 32-летний Энэс отметился двумя заброшенными шайбами. На его счету стало 89 (32+57) очков в 67 матчах. Встреча еще продолжается.

Рекорд КХЛ ранее принадлежал Никите Гусеву — 89 очков в сезоне 2023/24 в московском «Динамо».

Энэс еще раньше установил бомбардирский рекорд КХЛ среди легионеров.

В КХЛ и в минском «Динамо» Энэс выступает с сезона 2023/24.