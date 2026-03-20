Американец из минского «Динамо» повторил бомбардирский рекорд КХЛ

Американский форвард минского «Динамо» Сэм Энэс повторил рекорд результативности в истории КХЛ за один регулярный чемпионат.
В домашнем матче с екатеринбургским «Автомобилистом» 32-летний Энэс отметился двумя заброшенными шайбами. На его счету стало 89 (32+57) очков в 67 матчах. Встреча еще продолжается.
Рекорд КХЛ ранее принадлежал Никите Гусеву — 89 очков в сезоне 2023/24 в московском «Динамо».
Энэс еще раньше установил бомбардирский рекорд КХЛ среди легионеров.
В КХЛ и в минском «Динамо» Энэс выступает с сезона 2023/24.