Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.86
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
5.79
X
5.10
П2
1.52
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
5
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
5
:
Ак Барс
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

Армейскому дерби быть! Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Все решалось в последний игровой день.

В отличие от Восточной конференции, на «Западе» до последнего дня не было понятно, кто на кого выйдет в первом раунде плей-офф КХЛ. Итоговая сетка зависела сразу от трех матчей, которые шли параллельно.

Армейское и динамовское дерби

Судьба пятого места находилась во власти «Динамо»: москвичам достаточно было набрать хотя бы одно очко в домашней игре с «Ак Барсом», чтобы закончить регулярку выше «Торпедо» и СКА.

Тем интереснее, что в составе на игру не оказалось сразу нескольких лидеров. Матч с трибуны смотрели Игорь Ожиганов, Даниил Пыленков, Дилан Сикьюра и Джордан Уил. Их места заняли хоккеисты, преимущественно в этом сезоне выступавшие в ВХЛ.

Впрочем, даже с таким составом «Динамо» завершило первый период с преимуществом в две шайбы. Однако сохранить этот запал на все 60 минут не удалось: бело-голубые за два оставшихся игровых отрезка пропустили шесть шайб и завершили встречу с нулем очков (5:7).

Этой осечкой воспользовался СКА, уверенно переигравший «Шанхайских Драконов» (5:1). Так команда Игоря Ларионова, весь регулярный чемпионат находившаяся в районе восьмого места, в самом конце неожиданно запрыгнула на пятую строчку.

Интересно, что СКА, «Торпедо» и «Динамо» набрали одинаковое количество очков (по 81). Согласно регламенту при равенстве баллов учитывается количество побед в основное время. Их у питерцев оказалось 28, у нижегородцев — 27, а у москвичей — 26.

Матч «Спартака» с «Нефтехимиком» (2:3 после буллитов) уже ничего не решал. Красно-белые даже в случае победы уже не могли подняться выше восьмого места.

В итоге пары первого раунда на Западе выглядят следующим образом:

  • «Локомотив» (1) — «Спартак» (8) — старт серии 24 марта;
  • «Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7) — старт серии 24 марта;
  • «Северсталь» (3) — «Торпедо» (6) — старт серии 23 марта;
  • ЦСКА (4) — СКА (5) — старт серии 23 марта.

Таким образом, нам предстоит увидеть сразу два дерби: динамовское и армейское.

«Восток»

Пары в Восточной конференции определились уже достаточно давно. Именно поэтому некоторые команды в последних играх стали использовать ближайший резерв. Так, у «Металлурга» в заключительном матче с «Локомотивом» (1:4) из хоккеистов основного состава был только Егор Коробкин.

«Автомобилист» на встречу с минским «Динамо» тоже отправился без большого числа лидеров. Закончилось это разгромным поражением (2:8).

Пары на «Востоке» выглядят так:

  • «Металлург» (1) — «Сибирь» (8) — старт серии 24 марта;
  • «Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7) — старт серии 24 марта;
  • «Ак Барс» (3) — «Трактор» (6) — старт серии 23 марта;
  • «Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5) — старт серии 23 марта.

Примечательно, что в обеих конференциях не повторилась ни одна из пар первого раунда с прошлого года.