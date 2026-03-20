Армейскому дерби быть! Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

В отличие от Восточной конференции, на «Западе» до последнего дня не было понятно, кто на кого выйдет в первом раунде плей-офф КХЛ. Итоговая сетка зависела сразу от трех матчей, которые шли параллельно.
Армейское и динамовское дерби
Судьба пятого места находилась во власти «Динамо»: москвичам достаточно было набрать хотя бы одно очко в домашней игре с «Ак Барсом», чтобы закончить регулярку выше «Торпедо» и СКА.
Тем интереснее, что в составе на игру не оказалось сразу нескольких лидеров. Матч с трибуны смотрели Игорь Ожиганов, Даниил Пыленков, Дилан Сикьюра и Джордан Уил. Их места заняли хоккеисты, преимущественно в этом сезоне выступавшие в ВХЛ.
Впрочем, даже с таким составом «Динамо» завершило первый период с преимуществом в две шайбы. Однако сохранить этот запал на все 60 минут не удалось: бело-голубые за два оставшихся игровых отрезка пропустили шесть шайб и завершили встречу с нулем очков (5:7).
Этой осечкой воспользовался СКА, уверенно переигравший «Шанхайских Драконов» (5:1). Так команда Игоря Ларионова, весь регулярный чемпионат находившаяся в районе восьмого места, в самом конце неожиданно запрыгнула на пятую строчку.
Интересно, что СКА, «Торпедо» и «Динамо» набрали одинаковое количество очков (по 81). Согласно регламенту при равенстве баллов учитывается количество побед в основное время. Их у питерцев оказалось 28, у нижегородцев — 27, а у москвичей — 26.
Матч «Спартака» с «Нефтехимиком» (2:3 после буллитов) уже ничего не решал. Красно-белые даже в случае победы уже не могли подняться выше восьмого места.
В итоге пары первого раунда на Западе выглядят следующим образом:
- «Локомотив» (1) — «Спартак» (8) — старт серии 24 марта;
- «Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7) — старт серии 24 марта;
- «Северсталь» (3) — «Торпедо» (6) — старт серии 23 марта;
- ЦСКА (4) — СКА (5) — старт серии 23 марта.
Таким образом, нам предстоит увидеть сразу два дерби: динамовское и армейское.
«Восток»
Пары в Восточной конференции определились уже достаточно давно. Именно поэтому некоторые команды в последних играх стали использовать ближайший резерв. Так, у «Металлурга» в заключительном матче с «Локомотивом» (1:4) из хоккеистов основного состава был только Егор Коробкин.
«Автомобилист» на встречу с минским «Динамо» тоже отправился без большого числа лидеров. Закончилось это разгромным поражением (2:8).
Пары на «Востоке» выглядят так:
- «Металлург» (1) — «Сибирь» (8) — старт серии 24 марта;
- «Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7) — старт серии 24 марта;
- «Ак Барс» (3) — «Трактор» (6) — старт серии 23 марта;
- «Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5) — старт серии 23 марта.
Примечательно, что в обеих конференциях не повторилась ни одна из пар первого раунда с прошлого года.