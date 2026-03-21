Энас — о повторении рекорда КХЛ по очкам за регулярный чемпионат: «В это тяжело поверить»

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас поделился эмоциями от повторения им рекорда КХЛ по очкам за один регулярный чемпионат.
32-летний американец оформил дубль в матче против «Автомобилиста» (8:2) 20 марта. Он набрал 89 (32+57) очков в регулярном чемпионате сезона-2025/26 и повторил рекорд Никиты Гусева, который заработал 89 результативных баллов в составе московского «Динамо» в сезоне-2023/24.
«Если честно, в это тяжело поверить. КХЛ — это невероятная лига. Здесь играют очень много классных хоккеистов, если посмотреть в список игроков лиги. Это достижение будет значить для меня многое. Когда-нибудь я вспомню всю свою карьеру, и это достижение будет одним из самых лучших, если не самым лучшим. Добиться этого успеха здесь, в Минске, при такой поддержке с такой командой — это потрясающе», — приводит пресс-служба минчан слова Энаса.
Американец выступает за минское «Динамо» с 2023 года. Всего на его счету 181 (72+109) очко в 193 матчах регулярных чемпионатов КХЛ и 11 (4+7) очков в 15 играх плей-офф.
