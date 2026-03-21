Качели Ларионова, преображение ЦСКА и рекорды: как прошла «регулярка» КХЛ

В состоянии турбулентности на протяжении всей «регулярки» находится и московский «Спартак». После яркого прошлого сезона, в котором «красно-белые» оказались всего лишь в одной победе от исторического выхода в полуфинал Кубка Гагарина, перед командой Алексея Жамнова была поставлена очевидная цель — сделать этот шаг и преодолеть второй раунд. Однако на сегодняшний день москвичи так и не предстали командой, которая способна на это. По ходу всего чемпионата «Спартак» страдал от отсутствия целостной игры и никак не мог собрать постоянный и оптимальный состав. Количество сочетаний, которые были задействованы тренерами «красно-белых», не счесть. Вместе с этим клуб по разным причинам расстался с игроками, на кого изначально была сделана высокая ставка: Нэйтан Тодд под самый конец трансферного дедлайна был обменян в «Ак Барс», а с Адамом Ружичкой и вовсе был расторгнут контракт из-за внутреннего конфликта игрока с командой. Заметного прогресса из всех игроков «Спартака» достигли единицы, при этом лидеры команды и близко не соответствовали своему статусу.