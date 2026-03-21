Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
23:00
Лос-Анджелес
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Каролина
4
П1
X
П2

Хоккеист СКА Дишковский: всем понятно, какая команда главная в Петербурге

Нападающий СКА Никита Дишковский высказался о победе над китайским клубом «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Metaratings.ru

Встреча между командами состоялась 20 марта в «Ледовом Дворце» и завершилась крупной победой «армейцев» со счётом 5:1.

"Для нас было очень важно победить в заключительном матче регулярного чемпионата при своих болельщиках. Непростой матч, но рад, что мы выиграли. За нас была вся арена. Не могу сказать, что шанхайский клуб стал для нас принципиальным соперником. Для нас это обычный матч. Да, в Петербурге две команды, но всем понятно, какая команда тут главная, учитывая историю.

Сейчас у нас все мысли о плей-офф, регулярный чемпионат уже закончен. Теперь начинается самая важная часть сезона. Надо показать себя с как можно лучшей стороны и выиграть Кубок Гагарина. Это наша единственная цель", — сказал Дишковский Metaratings.ru.

По итогам регулярного чемпионата СКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко. В первом раунде Кубка Гагарина петербургский клуб встретится с ЦСКА, первый матч серии состоится 23 марта в Москве.

СКА
5:1
3:1, 1:0, 1:0
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11983 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Митч Лав
Вратари
Артемий Плешков
Дмитрий Шикин
1-й период
06:35
Остин Вагнер
(Адам Кленденинг, Райли Саттер)
08:08
Никита Недопекин
(Никита Дишковский, Владислав Романов)
10:08
Рокко Гримальди
(Матвей Короткий, Данила Галенюк)
10:32
Никита Дишковский
13:04
Райли Саттер
13:30
Валентин Зыков
(Сергей Сапего, Марат Хайруллин)
2-й период
25:56
Дойл Сомерби
26:34
Валентин Зыков
(Марат Хайруллин, Сергей Плотников)
27:06
Адам Кленденинг
27:11
Рокко Гримальди
29:32
Данила Галенюк
3-й период
40:39
Дойл Сомерби
48:17
Андрей Педан
52:54
Трой Джозефс
54:23
Нэйт Сукезе
55:24
Райли Саттер
57:21
Валентин Зыков
(Михаил Воробьев, Марат Хайруллин)
Статистика
СКА
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
8
14
Игра в большинстве
7
4
Голы в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит