Хоккеист СКА Дишковский: всем понятно, какая команда главная в Петербурге

Встреча между командами состоялась 20 марта в «Ледовом Дворце» и завершилась крупной победой «армейцев» со счётом 5:1.
"Для нас было очень важно победить в заключительном матче регулярного чемпионата при своих болельщиках. Непростой матч, но рад, что мы выиграли. За нас была вся арена. Не могу сказать, что шанхайский клуб стал для нас принципиальным соперником. Для нас это обычный матч. Да, в Петербурге две команды, но всем понятно, какая команда тут главная, учитывая историю.
Сейчас у нас все мысли о плей-офф, регулярный чемпионат уже закончен. Теперь начинается самая важная часть сезона. Надо показать себя с как можно лучшей стороны и выиграть Кубок Гагарина. Это наша единственная цель", — сказал Дишковский Metaratings.ru.
По итогам регулярного чемпионата СКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко. В первом раунде Кубка Гагарина петербургский клуб встретится с ЦСКА, первый матч серии состоится 23 марта в Москве.
Игорь Ларионов
Митч Лав
Артемий Плешков
Дмитрий Шикин
06:35
Остин Вагнер
(Адам Кленденинг, Райли Саттер)
08:08
Никита Недопекин
(Никита Дишковский, Владислав Романов)
10:08
Рокко Гримальди
(Матвей Короткий, Данила Галенюк)
10:32
Никита Дишковский
13:04
Райли Саттер
13:30
Валентин Зыков
(Сергей Сапего, Марат Хайруллин)
25:56
Дойл Сомерби
26:34
Валентин Зыков
(Марат Хайруллин, Сергей Плотников)
27:06
Адам Кленденинг
27:11
Рокко Гримальди
29:32
Данила Галенюк
40:39
Дойл Сомерби
48:17
Андрей Педан
52:54
Трой Джозефс
54:23
Нэйт Сукезе
55:24
Райли Саттер
57:21
Валентин Зыков
(Михаил Воробьев, Марат Хайруллин)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит