Мэйсек: надеемся, что лёд «Автомобилиста» будет тяжёлым для «Салавата Юлаева»

«Салават» проделал большую работу в этом сезоне после тяжёлого старта. У них хорошая форма в конце сезона, поэтому будет интересно с ними сыграть.
Дома начинать приятно, но в Уфе всегда тяжело играть, и мы надеемся, что для них наш лёд будет таким же тяжёлым. У них много хороших игроков, которые могут нам доставить угрозу", — сказал Мэйсек Metaratings.ru.
Первый матч серии плей-офф FONBET КХЛ между клубами пройдёт 23 марта в Екатеринбурге, начало — в 17:00 по московскому времени. «Автомобилист» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 84 очками, а «Салават Юлаев» с 78 баллами завершил сезон на пятой строчке.