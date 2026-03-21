Дишковский: чемпионат прошёл для СКА продуктивно, можем здорово сыграть в плей-офф

Нападающий петербургского СКА Никита Дишковский поделился мнением об итогах регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"У нас был очень неровный сезон. В начале чемпионата кувыркались, никого не устраивала наша игра, но по ходу сезона очень хорошо прогрессировали и превратились в настоящую команду, которая может здорово выступить в плей-офф. У нас большие амбиции, поэтому стараемся каждый матч улучшать свою игру. В этом смысле чемпионат прошёл для нас очень продуктивно.
Для нас было неважно, с кем играть в плей-офф. Но раз в соперники выпал ЦСКА, то будем готовиться к ним. Это команда, которую мы хорошо знаем. Отличный коллектив, получится армейское дерби. Но с ними будет очень тяжело. Надеюсь, болельщики получат удовольствие от матчей и от нашей игры", — сказал Дишковский Metaratings.ru.
По итогам регулярного чемпионата СКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко. В первом раунде Кубка Гагарина петербургский клуб встретится с ЦСКА, первый матч серии состоится 23 марта в Москве.
Игорь Ларионов
Митч Лав
Артемий Плешков
Дмитрий Шикин
06:35
Остин Вагнер
(Адам Кленденинг, Райли Саттер)
08:08
Никита Недопекин
(Никита Дишковский, Владислав Романов)
10:08
Рокко Гримальди
(Матвей Короткий, Данила Галенюк)
10:32
Никита Дишковский
13:04
Райли Саттер
13:30
Валентин Зыков
(Сергей Сапего, Марат Хайруллин)
25:56
Дойл Сомерби
26:34
Валентин Зыков
(Марат Хайруллин, Сергей Плотников)
27:06
Адам Кленденинг
27:11
Рокко Гримальди
29:32
Данила Галенюк
40:39
Дойл Сомерби
48:17
Андрей Педан
52:54
Трой Джозефс
54:23
Нэйт Сукезе
55:24
Райли Саттер
57:21
Валентин Зыков
(Михаил Воробьев, Марат Хайруллин)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
