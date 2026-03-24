Козлов — о поражении «Салавата» от «Автомобилиста»: «Сделаем выводы и готовимся к следующему матчу серии»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги первого матча серии против «Автомобилиста» (0:2) в первом раунде Кубка Гагарина-2026.
— Сделаем выводы и готовимся к следующему матчу. У нас были хорошие атаки. Это плей-офф, надо терпеливо играть и ждать момента, чревато бежать с шашками наголо против такой команды, как «Автомобилист». Лидеры сыграли много? Это плей-офф, лидеры должны играть больше, — приводит слова Козлова пресс-служба КХЛ.
«Автомобилист» повел в серии со счетом 1−0. Второй матч состоится 25 марта в Екатеринбурге.
