Сенсация была близка: «Спартак» дал бой чемпиону в плей-офф КХЛ

«Главное при встрече с “Нефтехимиком” — качественно обороняться, это принесет успех. Если пытаться красоваться, то ничего хорошего ждать не придется. В любом матче мы играем в силовой манере, всегда действуем жестко, это наш стиль, и в плей-офф не планируем от него отходить. Если удаления будут следствием этого стиля — это нормально. Другое дело, что не должно быть удалений за неправильную игру клюшкой или, например, нарушение численного состава. Я не сказал бы, что уровень “Нефтехимика” ниже “Авангарда”. По скорости нижнекамцы первые в лиге, а это главное, что нужно в хоккее. Это очень опасная команда», — заявил главный тренер «Авангарда» Ги Буше в преддверии старта серии плей-офф против «Нефтехимика».