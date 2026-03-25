Омский «Авангард» вырвал победу в первом матче плей-офф

Первый матч серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Нефтехимиком» получился нервным и драматичным.

Источник: Сайт ХК "Авангард"

На стартовый матч плей-офф «Авангард» вышел с основным составом — Ги Буше не стал рисковать. Соперник не удивил тактикой: «волки» с первых минут бросились в давление.

Омичи начали активно, но вскоре удаление Константина Окулова обернулось голом в свои ворота — Андрей Белозеров открыл счет. Впрочем, «ястребы» быстро пришли в себя: большинство, розыгрыш, и Николай Прохоркин с пятачка закатывает шайбу в пустой угол. А через несколько минут Максим Лажуа точным броском в ближний угол выводит хозяев вперед.

Во втором периоде соперники играли осторожно, ошибались и проверяли нервы друг друга, но счет не изменился. Зато в третьем градус накалился до предела. Нижнекамцы снова реализовали большинство — 2:2. Казалось, матч ускользает.

Но «Авангард» не дрогнул. За пять минут до конца Константин Окулов выстрелил от синей линии — шайба влетела под перекладину. А на последней минуте Джованни Фьоре добил соперника, отправив снаряд в пустые ворота. 4:2 — омичи кладут первый матч в свою копилку.

Ранее мы сообщали, что накануне серии Ги Буше назвал «Нефтехимик» серьезным соперником, несмотря на разницу в турнирной таблице. В регулярном чемпионате омичи трижды обыгрывали нижнекамцев, но каждый матч давался с трудом. Второй матч пройдет в Омске 26 марта.

Авангард
4:2
2:1, 0:0, 2:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
24.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Гришин
Вратари
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(00:00-57:55)
Филипп Долганов
(58:37-59:36)
1-й период
03:35
Константин Окулов
04:48
Андрей Белозеров
(Евгений Митякин, Дамир Жафяров)
07:36
Герман Точилкин
09:25
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов, Александр Волков)
13:54
Илья Пастухов
14:51
Максим Лажуа
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
2-й период
30:16
Александр Волков
34:47
Тимур Хайруллин
3-й период
41:43
Наиль Якупов
43:13
Никита Хоружев
(Артем Сериков)
54:45
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Михаил Гуляев)
58:37
Джованни Фьоре
(Майкл Маклауд)
Статистика
Авангард
Нефтехимик
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит