Омский «Авангард» вырвал победу в первом матче плей-офф

На стартовый матч плей-офф «Авангард» вышел с основным составом — Ги Буше не стал рисковать. Соперник не удивил тактикой: «волки» с первых минут бросились в давление.
Омичи начали активно, но вскоре удаление Константина Окулова обернулось голом в свои ворота — Андрей Белозеров открыл счет. Впрочем, «ястребы» быстро пришли в себя: большинство, розыгрыш, и Николай Прохоркин с пятачка закатывает шайбу в пустой угол. А через несколько минут Максим Лажуа точным броском в ближний угол выводит хозяев вперед.
Во втором периоде соперники играли осторожно, ошибались и проверяли нервы друг друга, но счет не изменился. Зато в третьем градус накалился до предела. Нижнекамцы снова реализовали большинство — 2:2. Казалось, матч ускользает.
Но «Авангард» не дрогнул. За пять минут до конца Константин Окулов выстрелил от синей линии — шайба влетела под перекладину. А на последней минуте Джованни Фьоре добил соперника, отправив снаряд в пустые ворота. 4:2 — омичи кладут первый матч в свою копилку.
Ранее мы сообщали, что накануне серии Ги Буше назвал «Нефтехимик» серьезным соперником, несмотря на разницу в турнирной таблице. В регулярном чемпионате омичи трижды обыгрывали нижнекамцев, но каждый матч давался с трудом. Второй матч пройдет в Омске 26 марта.
Ги Буше
Игорь Гришин
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(00:00-57:55)
Филипп Долганов
(58:37-59:36)
03:35
Константин Окулов
04:48
Андрей Белозеров
(Евгений Митякин, Дамир Жафяров)
07:36
Герман Точилкин
09:25
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов, Александр Волков)
13:54
Илья Пастухов
14:51
Максим Лажуа
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
30:16
Александр Волков
34:47
Тимур Хайруллин
41:43
Наиль Якупов
43:13
Никита Хоружев
(Артем Сериков)
54:45
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Михаил Гуляев)
58:37
Джованни Фьоре
(Майкл Маклауд)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
