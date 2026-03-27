Омский «Авангард» лишился нападающего до конца сезона

Как сообщил главный тренер «ястребов» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции, хоккеист выбыл до конца сезона. Травма произошла уже в первой смене встречи после столкновения с игроком нижнекамцев.
«Игумнов выбыл до конца сезона», — заявил Буше, отвечая на вопрос о состоянии форварда.
Главный тренер «Авангарда» также раскритиковал судейство, указав на опасный эпизод с Николаем Прохоркиным, который влетел головой в борт.
«Посмотрите эпизод с Прохоркиным: когда идёт атака со спины, он влетает головой в борт. Это самое опасное, что только может быть. Мы ведём 3:2, и наш игрок влетает в борт — он легко мог сломать себе шею. И уже один наш игрок выбыл — Игумнов. Мы очень сильно рисковали в той ситуации», — отметил наставник омичей.
В первом периоде Игумнов получил повреждение и покинул лед. Больше в этой встрече он не появлялся. Матч завершился поражением «Авангарда» в двойном овертайме со счетом 3:4. Счет в серии стал 1:1.
Ранее мы сообщали, что «Авангард» выиграл первый матч серии у «Нефтехимика» со счетом 4:2. Второй матч запомнился не только травмой Игумнова, но и спорным эпизодом с участием защитника гостей Максима Федотова, который покинул лед на носилках после удара Джованни Фьоре, а затем быстро вернулся в игру. Эксперты усомнились в тяжести его травмы. Следующие матчи серии пройдут в Нижнекамске.
Ги Буше
Игорь Гришин
Никита Серебряков
Филипп Долганов
00:58
Джованни Фьоре
00:58
Иван Николишин
06:52
Константин Окулов
(Семен Чистяков, Никита Серебряков)
09:49
Джованни Фьоре
28:13
Семен Чистяков
30:40
Севастьян Соколов
31:21
Максим Лажуа
35:00
Николай Прохоркин
36:31
Никита Попугаев
(Артем Сериков, Булат Шафигуллин)
37:43
Тимур Хайруллин
38:45
Константин Окулов
49:13
Иван Николишин
(Андрей Белозеров, Илья Пастухов)
51:33
Наиль Якупов
(Джозеф Чеккони, Эндрю Потуральски)
51:51
Булат Шафигуллин
51:51
Максим Федотов
56:24
Наиль Якупов
(Семен Чистяков)
58:03
Илья Пастухов
69:25
Максим Лажуа
86:12
Андрей Белозеров
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
