П1
17.00
X
7.42
П2
1.20
П1
4.96
X
3.85
П2
2.90
П1
2.90
X
3.45
П2
12.25
П1
2.99
X
2.55
П2
3.60
П1
2.60
X
3.98
П2
2.45
П1
2.65
X
3.90
П2
2.51
Омский «Авангард» лишился нападающего до конца сезона

Иван Игумнов получил тяжелую травму в стартовой смене второго матча плей-офф против «Нефтехимика».

Источник: БЕЛТА

Как сообщил главный тренер «ястребов» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции, хоккеист выбыл до конца сезона. Травма произошла уже в первой смене встречи после столкновения с игроком нижнекамцев.

«Игумнов выбыл до конца сезона», — заявил Буше, отвечая на вопрос о состоянии форварда.

Главный тренер «Авангарда» также раскритиковал судейство, указав на опасный эпизод с Николаем Прохоркиным, который влетел головой в борт.

«Посмотрите эпизод с Прохоркиным: когда идёт атака со спины, он влетает головой в борт. Это самое опасное, что только может быть. Мы ведём 3:2, и наш игрок влетает в борт — он легко мог сломать себе шею. И уже один наш игрок выбыл — Игумнов. Мы очень сильно рисковали в той ситуации», — отметил наставник омичей.

В первом периоде Игумнов получил повреждение и покинул лед. Больше в этой встрече он не появлялся. Матч завершился поражением «Авангарда» в двойном овертайме со счетом 3:4. Счет в серии стал 1:1.

Ранее мы сообщали, что «Авангард» выиграл первый матч серии у «Нефтехимика» со счетом 4:2. Второй матч запомнился не только травмой Игумнова, но и спорным эпизодом с участием защитника гостей Максима Федотова, который покинул лед на носилках после удара Джованни Фьоре, а затем быстро вернулся в игру. Эксперты усомнились в тяжести его травмы. Следующие матчи серии пройдут в Нижнекамске.

Авангард
3:4
1:0, 0:1, 2:2
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
26.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Гришин
Вратари
Никита Серебряков
Филипп Долганов
1-й период
00:58
Джованни Фьоре
00:58
Иван Николишин
06:52
Константин Окулов
(Семен Чистяков, Никита Серебряков)
09:49
Джованни Фьоре
2-й период
28:13
Семен Чистяков
30:40
Севастьян Соколов
31:21
Максим Лажуа
35:00
Николай Прохоркин
36:31
Никита Попугаев
(Артем Сериков, Булат Шафигуллин)
37:43
Тимур Хайруллин
38:45
Константин Окулов
3-й период
49:13
Иван Николишин
(Андрей Белозеров, Илья Пастухов)
51:33
Наиль Якупов
(Джозеф Чеккони, Эндрю Потуральски)
51:51
Булат Шафигуллин
51:51
Максим Федотов
56:24
Наиль Якупов
(Семен Чистяков)
58:03
Илья Пастухов
Овертайм
69:25
Максим Лажуа
86:12
Андрей Белозеров
Статистика
Авангард
Нефтехимик
Штрафное время
17
18
Игра в большинстве
3
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит