СКА в шаге от вылета! Следующий матч может стать для команды Ларионова последним в плей-офф

В третьем матче серии СКА смог вырвать победу и обострить интригу в серии. Тот успех пришел к питерцам за счет единственного гола, автором которого стал Джозеф Бландизи. Многие болельщики говорили, что СКА одолел соперника его же оружием: реализацией моментов, характером и дисциплиной.
Все это хоккеистам и тренерам СКА предстояло снова доказывать и в четвертом матче серии, который справедливо считался ключевым. Выиграют питерцы — серия начнется заново, ну, а если ЦСКА возьмет верх, то отыграться с 1−3 для команды Ларионова — задача крайне трудная.
Тренер СКА снова прилично перетряхнул состав. Герой прошлого матча Бландизи отправился в четвертое звено, а ударную тройку составили Поляков, Короткий и Хайруллин.
Матч начался с холодного душа для СКА: питерцы пропустили первым же броском, когда Никита Охотюк шикарной передачей отправил Прохора Полтапова один на один с вратарем. Иванов дуэль сопернику проиграл, и Полтапов вывел ЦСКА вперед, но буквально сразу же вратарь мог пропустить и второй гол — здесь уже голкипер СКА смог остановить Бучельникова.
Ближе к концу первого периода у питерцев отличился Андрей Педан, который оказался расторопнее всех на чужом пятачке. Хайруллин не сумел замкнуть передачу на дальней штанге и угодил в Дмитрия Гамзина, после отскока от которого шайба оставалась лежать прямо перед воротами — быстрее остальных ее разглядел Педан.
Во втором периоде у ЦСКА включился злой гений питерцев — нападающий Денис Гурьянов. Он уже забивал СКА во втором матче, а нынче отличился дублем. Сначала Гурьянов убежал один на один, воспользовавшись тем, что у Педана сломалась клюшка, и вывел москвичей вперед. Спустя 10 минут он воспользовался острейшей контратакой и сделал счет 3:1, забив классным кистевым.
СКА пытался сопротивляться, и на старте третьего периода Сергей Сапего один гол отыграл, удачно доработав позиционную атаку. До конца основного времени оставалось еще более 15 минут, и команда Ларионова имела все шансы на то, чтобы сравнять счет.
Самый верный момент СКА имел за 7 минут до конца третьего периода, когда Гримальди бросал в пустой угол, подобрав шайбу прямо перед воротами Дмитрия Гамзина, но голкипер невероятным движением отбил бросок.
Хозяевам оставалось лишь надеяться на финальный штурм, но ЦСКА не дал питерцам шанса. Виталий Абрамов забил в пустые ворота и установил окончательный счет. 4:2 в матче и 3−1 в серии в пользу ЦСКА, который уже в следующей домашней игре может оформить путевку во второй раунд.
Ну, а для СКА все становится намного сложнее. В истории КХЛ было лишь шесть случаев, когда команда выигрывала серию, уступая по ее ходу 1−3. Вероятность такого исхода составляет менее 10 процентов, а последней такой командой был «Салават Юлаев», который в четвертьфинале в 2025 году смог обыграть «Спартак» в семи матчах.