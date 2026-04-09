«Металлург» обыграл «Торпедо» на старте серии второго раунда Кубка Гагарина

Встреча прошла в Магнитогорске в четверг и завершилась со счетом 4:3 (2:2, 2:1, 0:0) в пользу хозяев. В составе «Металлурга» шайбы забросили Даниил Вовченко (4-я минута), Владимир Ткачев (7), Данила Паливко (28) и Никита Михайлис (30). У «Торпедо» дубль оформил Владислав Фирстов (13 и 35), еще одним голом отметился Василий Атанасов (16).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга». Второй матч пройдет в Магнитогорске 11 апреля.
«Металлург» по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента, в первом раунде плей-офф команда со счетом 4−1 победила новосибирскую «Сибирь». «Торпедо» финишировало на шестой строчке в Западной конференции и в ⅛ финала Кубка Гагарина нанесло поражение череповецкой «Северстали» со счетом 4−1.
Андрей Разин
Алексей Исаков
Александр Смолин
Денис Костин
(00:00-58:03)
Денис Костин
(59:03-59:07)
03:22
Даниил Вовченко
(Дерек Барак, Сергей Толчинский)
06:16
Владимир Ткачев
(Данила Паливко)
09:04
Никита Шавин
09:09
Антон Силаев
10:52
Дерек Барак
11:50
Данила Паливко
12:39
Владислав Фирстов
(Амир Гараев, Богдан Конюшков)
15:18
Василий Атанасов
(Михаил Науменков, Владимир Ткачев)
27:37
Данила Паливко
(Руслан Исхаков)
29:21
Никита Михайлис
(Руслан Исхаков)
34:45
Владислав Фирстов
(Богдан Конюшков, Антон Сизов)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит