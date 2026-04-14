Омский «Авангард» может уже сегодня выйти в полуфинал Кубка Гагарина

Матч начнется в 22:30 по омскому времени.
По итогам прошедших трех встреч «Авангард» ведет в серии 3:0, а значит, по итогам игрового дня может выйти в полуфинал.
В случае, если ЦСКА сегодня удастся обыграть «ястребов», серия продолжится — пятая игра при необходимости пройдет в Омске в четверг, 16 апреля.
Примечательно, что аналогичный счет 3:0 наблюдается и в остальных трех парах Кубка Гагарина. Так, если 14 апреля «Локомотив» снова обыграет уфимский «Салават Юлаев», ярославцы также пройдут в полуфинал.