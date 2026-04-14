Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
0
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
13.25
П2
1.03
Хоккей. НХЛ
15.04
Айлендерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
15.04
Бостон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
15.04
Коламбус
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
15.04
Филадельфия
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
3.53
X
4.43
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
15.04
Миннесота
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
15.04
Калгари
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.01
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
15.04
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
15.04
Сент-Луис
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.40
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
15.04
Ванкувер
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.30
П2
2.06
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Авангард
П1
X
П2

Квартальнова поспешили уволить из Минска? Клуб опроверг слух об отставке тренера, который оказался на краю пропасти

Это осталось лишь вопросом времени?

Источник: РИА "Новости"

Текущий сезон КХЛ считается одним из самых аномальных. Начиная с межсезонья было множество странных решений от команд и неожиданных трансферов. Сам чемпионат получается соответствующим, плей-офф — тоже. Первый раунд получился аномально коротким, лишь одна серия завершилась в шести матчах. Второй норовит закончиться с еще более удивительным результатом — пока что ситуация складывается так, что все серии могут завершиться в четырех играх.

Больше всего на этом отрезке удивляет минское «Динамо» — белорусская команда, которую многие окрестили фаворитом в противостоянии с «Ак Барсом» сенсационно проигрывает 0−3 в серии. Причем реальный шанс на победу у минчан был лишь в одной встрече — второй.

Еще более сенсационной выглядит новость, которая, взорвала информационное пространство вечером вторника. Telegram-канал «Хоккейные сливки» сообщил, что главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов уволен со своего поста. Увольнение накануне четвертого матча серии, который может стать последним для минчан в этом плей-офф выглядело бы действием, продиктованным эмоциями. Но с другой стороны, есть пример «Авангарда», который уволил Михаила Кравца после второго поражения в серии второго раунда с ярославским «Локомотивом» в позапрошлом сезоне, когда «ястребы» потерпели крупное поражение со счетом 0:7. Тогда команду возглавил Сергей Звягин и дуэль в итоге дошла до седьмого матча, в котором Ярославль все же одержал победу.

Вот только у увольнения Квартальнова, если оно действительно бы случилось сейчас, имеет подтекст противостояния внутри команды. Еще в регулярном чемпионате в СМИ стали появляться неоднозначные высказывания как самого Квартальнова в сторону менеджмента команды, так и в обратном направлении. Тренер после одного из матчей на пресс-конференции возмутился тем, что команда в дедлайн усилилась Райаном Спунером. После этого в СМИ появилась цитата генерального менеджера Олега Антоненко, который зачем-то припомнил главному тренеру своей команды про «агентские истории» с его сыном и обвинил в желании подписать племянника. Позжее генеральному директору минского «Динамо» Артему Каркоцкому даже приходилось выступать в СМИ с заявлениями о том, что конфликт улажен. А Спунеру все же нашлось место в составе.

Но через месяц после той истории был уволен один из помощников Дмитрия Квартальнова — Игорь Горбенко. Стоит ли говорить, что Квартальнов этим увольнением был недоволен. С точки зрения результата претензий к Горбенко быть не могло — атака и розыгрыш большинства, за которые отвечал этот специалист, были в полном порядке. Среди причин увольнения назывались разные варианты — недовольство игроков в том числе. Были также слухи, что Квартальнову предлагали покинуть пост вслед за своим помощником.

В плей-офф же весь этот конфликт мог достигнуть своей крайней точки. Неудачный результат в серии против «Ак Барса», критика Квартальнова в адрес организаторов церемонии чествования Андрея Стася, которая вполне могла быть расценены менеджментом клуба как очередной камень в его огород. Как итог, разобщенная атмосфера в команде, которая во время плей-офф не могла не сказаться, и увольнение главного тренера при счете 0−3 в серии.

Telegram-канала «Атлас Хоккея» даже успел сообщить, что исполняющим обязанности главного тренера на четвертый матч с «Ак Барсом» будет назначен белорусский специалист Андрей Михалев.

Вскоре клуб выступил с опровержением всей появившейся информации:

«Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с “Ак Барсом” Рекомендуем Вам читать информацию в надежных источниках, а блогерам — не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу!».

Впрочем, даже если Квартальнов завтра выведет минчан на матч, кажется очевидным, что его дни в этой команде сочтены.

Надежда Тонконог