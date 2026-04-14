Квартальнова поспешили уволить из Минска? Клуб опроверг слух об отставке тренера, который оказался на краю пропасти

Вот только у увольнения Квартальнова, если оно действительно бы случилось сейчас, имеет подтекст противостояния внутри команды. Еще в регулярном чемпионате в СМИ стали появляться неоднозначные высказывания как самого Квартальнова в сторону менеджмента команды, так и в обратном направлении. Тренер после одного из матчей на пресс-конференции возмутился тем, что команда в дедлайн усилилась Райаном Спунером. После этого в СМИ появилась цитата генерального менеджера Олега Антоненко, который зачем-то припомнил главному тренеру своей команды про «агентские истории» с его сыном и обвинил в желании подписать племянника. Позжее генеральному директору минского «Динамо» Артему Каркоцкому даже приходилось выступать в СМИ с заявлениями о том, что конфликт улажен. А Спунеру все же нашлось место в составе.