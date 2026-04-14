Квартальнова поспешили уволить из Минска? Клуб опроверг слух об отставке тренера, который оказался на краю пропасти

Текущий сезон КХЛ считается одним из самых аномальных. Начиная с межсезонья было множество странных решений от команд и неожиданных трансферов. Сам чемпионат получается соответствующим, плей-офф — тоже. Первый раунд получился аномально коротким, лишь одна серия завершилась в шести матчах. Второй норовит закончиться с еще более удивительным результатом — пока что ситуация складывается так, что все серии могут завершиться в четырех играх.
Больше всего на этом отрезке удивляет минское «Динамо» — белорусская команда, которую многие окрестили фаворитом в противостоянии с «Ак Барсом» сенсационно проигрывает 0−3 в серии. Причем реальный шанс на победу у минчан был лишь в одной встрече — второй.
Еще более сенсационной выглядит новость, которая, взорвала информационное пространство вечером вторника. Telegram-канал «Хоккейные сливки» сообщил, что главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов уволен со своего поста. Увольнение накануне четвертого матча серии, который может стать последним для минчан в этом плей-офф выглядело бы действием, продиктованным эмоциями. Но с другой стороны, есть пример «Авангарда», который уволил Михаила Кравца после второго поражения в серии второго раунда с ярославским «Локомотивом» в позапрошлом сезоне, когда «ястребы» потерпели крупное поражение со счетом 0:7. Тогда команду возглавил Сергей Звягин и дуэль в итоге дошла до седьмого матча, в котором Ярославль все же одержал победу.
Вот только у увольнения Квартальнова, если оно действительно бы случилось сейчас, имеет подтекст противостояния внутри команды. Еще в регулярном чемпионате в СМИ стали появляться неоднозначные высказывания как самого Квартальнова в сторону менеджмента команды, так и в обратном направлении. Тренер после одного из матчей на пресс-конференции возмутился тем, что команда в дедлайн усилилась Райаном Спунером. После этого в СМИ появилась цитата генерального менеджера Олега Антоненко, который зачем-то припомнил главному тренеру своей команды про «агентские истории» с его сыном и обвинил в желании подписать племянника. Позжее генеральному директору минского «Динамо» Артему Каркоцкому даже приходилось выступать в СМИ с заявлениями о том, что конфликт улажен. А Спунеру все же нашлось место в составе.
Но через месяц после той истории был уволен один из помощников Дмитрия Квартальнова — Игорь Горбенко. Стоит ли говорить, что Квартальнов этим увольнением был недоволен. С точки зрения результата претензий к Горбенко быть не могло — атака и розыгрыш большинства, за которые отвечал этот специалист, были в полном порядке. Среди причин увольнения назывались разные варианты — недовольство игроков в том числе. Были также слухи, что Квартальнову предлагали покинуть пост вслед за своим помощником.
В плей-офф же весь этот конфликт мог достигнуть своей крайней точки. Неудачный результат в серии против «Ак Барса», критика Квартальнова в адрес организаторов церемонии чествования Андрея Стася, которая вполне могла быть расценены менеджментом клуба как очередной камень в его огород. Как итог, разобщенная атмосфера в команде, которая во время плей-офф не могла не сказаться, и увольнение главного тренера при счете 0−3 в серии.
Telegram-канала «Атлас Хоккея» даже успел сообщить, что исполняющим обязанности главного тренера на четвертый матч с «Ак Барсом» будет назначен белорусский специалист Андрей Михалев.
Вскоре клуб выступил с опровержением всей появившейся информации:
«Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с “Ак Барсом” Рекомендуем Вам читать информацию в надежных источниках, а блогерам — не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу!».
Впрочем, даже если Квартальнов завтра выведет минчан на матч, кажется очевидным, что его дни в этой команде сочтены.
Надежда Тонконог