Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.10
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2

Тренер омичей Ги Буше жёстко призвал журналистов «не искать ложку дёгтя»

Тренер омского «Авангарда» призвал не портить «шикарный день для всего клуба» вопросами о проигранных вбрасываниях и силовых приёмах.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше эмоционально ответил журналисту на послематчевой пресс-конференции после победы в серии с ЦСКА (4−1), об этом сообщили в хоккейном клубе.

Корреспондент поинтересовался, почему команда проиграла сопернику на вбрасываниях и в силовых приёмах — в полуфинале с «Локомотивом» эти факторы могут стать решающими.

«Кто выиграл? Кто выиграл в серии? Вы пытаетесь найти негатив в такой замечательный день. Сегодня шикарный день для всего клуба, большой праздник!» — Вспылил Буше с праведным гневом.

Он предложил обсудить, как Джованни Фьоре был «настоящим зверем» на льду, как шикарно отыграл капитан и вратарь, и призвал не «негатививить». Пока переводчик озвучивал речь канадца, Буше попил воды, успокоился и дальше отвечал уже с улыбкой и шутками. Серия с ярославцами начнётся 24 апреля.

Ранее мы рассказывали, что Ги Буше оценил соперника омичей в полуфинале Кубка Гагарина — он назвал «Локомотив» лучшей командой лиги.

Авангард
2:1
2:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
16.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Никитин
Вратари
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:35)
1-й период
00:35
Джованни Фьоре
(Константин Окулов, Джозеф Чеккони)
12:14
Дмитрий Рашевский
(Николай Прохоркин, Михаил Гуляев)
2-й период
22:24
Дмитрий Бучельников
26:55
Дмитрий Саморуков
39:39
Артем Блажиевский
3-й период
44:06
Иван Дроздов
(Никита Нестеров)
Статистика
Авангард
ЦСКА
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит