Тренер омичей Ги Буше жёстко призвал журналистов «не искать ложку дёгтя»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше эмоционально ответил журналисту на послематчевой пресс-конференции после победы в серии с ЦСКА (4−1), об этом сообщили в хоккейном клубе.
Корреспондент поинтересовался, почему команда проиграла сопернику на вбрасываниях и в силовых приёмах — в полуфинале с «Локомотивом» эти факторы могут стать решающими.
«Кто выиграл? Кто выиграл в серии? Вы пытаетесь найти негатив в такой замечательный день. Сегодня шикарный день для всего клуба, большой праздник!» — Вспылил Буше с праведным гневом.
Он предложил обсудить, как Джованни Фьоре был «настоящим зверем» на льду, как шикарно отыграл капитан и вратарь, и призвал не «негатививить». Пока переводчик озвучивал речь канадца, Буше попил воды, успокоился и дальше отвечал уже с улыбкой и шутками. Серия с ярославцами начнётся 24 апреля.
Ранее мы рассказывали, что Ги Буше оценил соперника омичей в полуфинале Кубка Гагарина — он назвал «Локомотив» лучшей командой лиги.
Ги Буше
Игорь Никитин
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:35)
00:35
Джованни Фьоре
(Константин Окулов, Джозеф Чеккони)
12:14
Дмитрий Рашевский
(Николай Прохоркин, Михаил Гуляев)
22:24
Дмитрий Бучельников
26:55
Дмитрий Саморуков
39:39
Артем Блажиевский
44:06
Иван Дроздов
(Никита Нестеров)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
