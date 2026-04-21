Ковальчука сделали президентом китайского клуба КХЛ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук назначен президентом китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхайские драконы», сообщается в Telegram-канале команды.
«Приветствую болельщиков “Шанхай Дрэгонс”! Рад стать частью семьи “Драконов”! Впереди нас ждет интересное время. Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода, а также будем продолжать активно взаимодействовать с болельщиками. Ждем всех в новом сезоне в Санкт-Петербурге на “СКА Арене”, — заявил Ковальчук.
«Шанхайские драконы» завершили регулярный чемпионат КХЛ на девятом месте в таблице Западной конференции с 54 очками и отстали от зоны плей-офф на 25 баллов.
Ковальчуку 43 года. Его последним клубом был московский «Спартак», куда он перешел по ходу сезона-2023/24. Он покинул команду по окончании сезона.
Ковальчук трижды завоевывал Кубок Гагарина. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон». Ковальчук неоднократно возвращался в Россию — играл за казанский «Ак Барс», воскресенский «Химик», петербургский СКА, омский «Авангард» и московский «Спартак».