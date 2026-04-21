Артюхина сделали одним из начальников «Шанхайских драконов»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший нападающий сборной России по хоккею Евгений Артюхин назначен на должность генерального менеджера «Шанхайских драконов», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Во вторник клуб сообщил о назначении на пост президента трехкратного обладателя Кубка Гагарина и олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука.

«Евгений Артюхин отлично знает хоккей изнутри, обладает богатым опытом. “Вегас” в последние годы добился серьезных успехов, и работа скаутом в такой организации помогла Евгению не только узнать североамериканский рынок, но и перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства, как внутри России, так и в Северной Америке. Желаю Евгению удачи, уверен, что он поможет вывести спортивную составляющую клуба на новый уровень, соответствующий нашим задачам», — сказал Ковальчук.

Артюхину 43 года, в России он выступал за подольский «Витязь», ярославский «Локомотив», омский «Авангард», ЦСКА, петербургский СКА, подмосковный «Атлант», новосибирскую «Сибирь», столичное «Динамо», владивостокский «Адмирал» и нижнекамский «Нефтехимик», в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Анахайм Дакс» и «Атланту Трэшерз». По завершении карьеры последние три года он работал скаутом в «Вегас Голден Найтс».