Артюхина сделали одним из начальников «Шанхайских драконов»

«Евгений Артюхин отлично знает хоккей изнутри, обладает богатым опытом. “Вегас” в последние годы добился серьезных успехов, и работа скаутом в такой организации помогла Евгению не только узнать североамериканский рынок, но и перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства, как внутри России, так и в Северной Америке. Желаю Евгению удачи, уверен, что он поможет вывести спортивную составляющую клуба на новый уровень, соответствующий нашим задачам», — сказал Ковальчук.