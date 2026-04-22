Подземелье без «Драконов»: что ждет Ковальчука на посту президента китайского клуба

«Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении бывшего нападающего сборной России Ильи Ковальчука на пост президента клуба.
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина закончил игровую карьеру в марте 2024 года. Последним клубом хоккеиста стал «Спартак», где он когда-то начинал карьеру. Нападающий играл в НХЛ за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», а в России также за «Ак Барс», «Химик», СКА и «Авангард». Теперь титулованный форвард попробует построить управленческую карьеру вместе с другим экс-игроком национальной команды Евгений Артюхин, который стал генеральным менеджером китайского клуба.
Серебряный опыт
Илья Ковальчук остается одной из самых загадочных фигур российского хоккея. Олимпийский чемпион провел последний матч за «Спартак» еще в марте 2024 года, после чего долго тянул с официальным объявлением о завершении карьеры. Осенью 2025-го он наконец произнес вслух то, что и так было очевидно: возвращения на лед не будет. Хотя формально точку можно было поставить еще в 2021-м, когда Ковальчука назначили генменеджером олимпийской сборной России. Но после Пекина он неожиданно вернулся в КХЛ и провел полсезона за родной «Спартак».
Этот заход в красно-белую команду стал финальной главой игровой карьеры. Два года Илья находился в стороне от большого спорта, пока не получил приглашение из «Шанхайских Драконов». Ковальчук назначен президентом, а пост генерального менеджера получил Евгений Артюхин, бывший скаут «Вегаса». Спортивный блок шанхайцев претерпел серьезные изменения. Отвечающий ранее за селекцию Игорь Варицкий покинул клуб.
— Евгений Артюхин отлично знает хоккей изнутри, обладает богатым опытом, — приводит слова Ильи Ковальчука пресс-служба клуба. — «Вегас» в последние годы добился серьезных успехов, и работа скаутом в такой организации помогла Евгению не только узнать североамериканский рынок, но и перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства как внутри России, так и в Северной Америке. Желаю Евгению удачи. Уверен, что он поможет вывести спортивную составляющую клуба на новый уровень, соответствующий нашим задачам.
Еще на закате игровой карьеры управленческая работа привлекала Илью. Как хоккеист он заработал огромный авторитет по обе стороны Атлантики. В роли генменеджера сборной он выглядел органично: ездил в Северную Америку, общался с игроками, собирал команду под Олимпиаду. Отказ НХЛ ехать в Пекин серьезно спутал карты, и пришлось переориентироваться на рынок КХЛ. По итогу первый олимпийский опыт для Ковальчука-управленца получился серебряным.
В «Шанхае» задача сложнее — выстроить конкурентоспособный клуб практически с нуля. Перед прошлым сезоном «драконы» сменили локацию (переехав в Санкт-Петербург), бренд и вывеску, но не суть: пару месяцев борьбы — и привычное падение за пределы зоны плей-офф. Такой сценарий руководство клуба, которое держит в уме возвращение в Китай, явно не устроило. Не для того затевали масштабные изменения с переездом на «СКА Арену», чтобы болтаться внизу таблицы.
— Илья уже работал в сборной на Олимпиаде в Китае, понимает, как устроены все процессы, — подчеркнул «Известиям» вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский. — Ковальчук — целеустремленный человек, который любит выигрывать. Для КХЛ и «Шанхай Дрэгонс» большой плюс, что такие люди будут работать в лиге и команде. Это осознанное решение. Знаю, что у Ильи есть конкретные планы и цели, которых он хочет добиться в новой роли.
Ключевая задача
В отношении Артюхина смущает только отсутствие управленческого опыта. Илья хотя бы занимался комплектованием сборной, а Евгений лишь работал скаутом «Голден Найтс». Но генменеджер — это не режим «собери команду мечты» в симуляторе. Это решение самых разных вопросов, связанных с контрактами, бытом, отношениями в раздевалке, контактом с тренером, а также с юридическими нюансами регламента.
«Шанхай» подхватил болезнь «Куньлуня» — мотивации у команды хватило лишь на половину (с натяжкой) регулярки. Избавить «драконов» от игроков-обманщиков, думающих только о деньгах и приближающемся отпуске, — первая и ключевая задача новой управленческой связки.
— Будет смена вектора, — подчеркнул ТАСС Артюхин. — Мы хотим выбить весь менталитет, который был раньше, что китайский клуб — это всегда какой-то аутсайдер и никогда не бьется за высокие места и за кубок [Гагарина]. Мы будем делать боевую конкурентоспособную команду, способную биться с топ-клубами и бороться за кубок. Это наша основная цель, руководство клуба поставило перед нами самые высокие задачи. Мы хотим всем, в том числе и болельщикам, показать, что сейчас совсем другая организация. И если Илья Ковальчук взялся за этот проект, то всё совсем серьезно.
Тренд на омоложение менеджмента в КХЛ очевиден. Алексей Сопин, Евгений Бирюков, Евгений Забуга — все они без долгой раскачки встроились в новую роль. Возраст не мешает, если есть понимание процессов. Но случай Ковальчука особый: он приходит в самый экзотичный клуб лиги, где спортивная логика годами уступала маркетинговой.
И здесь развилка предельно простая. Либо Ковальчук сумеет изменить систему и превратить «драконов» в проект уровня пражского «Льва», доходившего до финала Кубка Гагарина в 2014 году, либо «Шанхай» останется тем, чем был в прежние годы под вывеской «Куньлуня».
Автор: Михаил Скрыль