В «Автомобилисте» признали, что американец Буше подвел команду отъездом домой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Американский форвард Рид Буше своим отъездом домой по семейным причинам подвел хоккейный клуб «Автомобилист». Такое мнение журналистам высказал директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.
16 апреля ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу «Автомобилиста», что с Буше был расторгнут контракт, но права на игрока в Континентальной хоккейной лиге остаются за клубом.
«Буше подвел клуб, тренера, болельщиков, но на его отъезд реально были семейные причины. Хотя можно было найти и другой выход из ситуации — было бы желание, — сказал Рябков. — Клуб предпримет юридические шаги, чтобы извлечь выгоду из ситуации».
Буше 32 года, он перешел в «Автомобилист» в июне 2025 года, подписав контракт на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате форвард провел за команду 43 матча, в которых забросил 17 шайб и сделал 25 результативных передач. По данным газеты «Спорт-Экспресс», Буше был самым высокооплачиваемым хоккеистом «Автомобилиста» с зарплатой в 90 млн рублей в год. Последний матч за команду он провел в конце января, после чего по личным причинам отправился домой.
В регулярном чемпионате сезона-2025/26 «Автомобилист» занял 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» (2−4).