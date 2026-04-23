В «Автомобилисте» признали, что американец Буше подвел команду отъездом домой

Буше 32 года, он перешел в «Автомобилист» в июне 2025 года, подписав контракт на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате форвард провел за команду 43 матча, в которых забросил 17 шайб и сделал 25 результативных передач. По данным газеты «Спорт-Экспресс», Буше был самым высокооплачиваемым хоккеистом «Автомобилиста» с зарплатой в 90 млн рублей в год. Последний матч за команду он провел в конце января, после чего по личным причинам отправился домой.