В московском «Динамо» приняли решение расстаться с Комтуа

Решение по будущему Комтуа принял новый главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев. Контракт Комтуа с клубом истекает в конце мая.
Комтуа провел в «Динамо» два последних сезона. 27-летний канадец набрал 97 (47+50) очков в 134 матчах за команду.
Агент форварда московского «Динамо» Максима Комтуа уже может приступить к поиску вариантов обмена клиента в КХЛ, так как клуб больше не нуждается в его услугах, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
Решение по будущему Комтуа принял новый главный тренер бело-голубых Леонид Тамбиев. Контракт Комтуа с клубом истекает в конце мая.
Комтуа провел в «Динамо» два последних сезона. 27-летний канадец набрал 97 (47+50) очков в 134 матчах за команду.