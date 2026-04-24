Тренер Исаков продлил контракт с «Торпедо»

«Наставник, за три сезона прошедший в клубной системе все этапы становления в качестве главного тренера, в первый же год на уровне КХЛ повторил лучшие достижения “Торпедо” в Кубке Гагарина. Задолго до финиша регулярного чемпионата обеспечив участие в плей-офф, наша команда успешно преодолела первый раунд и вошла в пятерку клубов, дольше других являвшихся соискателями титула. Также по ходу сезона торпедовцам удалось повторить целый ряд рекордных победных серий, оформленных как в КХЛ, так и на более ранних хоккейных этапах. Отметим и признание на уровне лиги — по ходу сезона Алексей Исаков принял участие в Матче звезд КХЛ. Продолжаем двигаться заданным курсом на пути к новым победам и достижениям на радость нижегородским болельщикам», — говорится в заявлении.