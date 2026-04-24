Тренер Исаков продлил контракт с «Торпедо»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» объявил в своем Telegram-канале о продлении контракта с главным тренером команды Алексеем Исаковым.
Новое соглашение рассчитано на два года. Исаков возглавил «Торпедо» в мае 2025 года, сменив Игоря Ларионова.
«Наставник, за три сезона прошедший в клубной системе все этапы становления в качестве главного тренера, в первый же год на уровне КХЛ повторил лучшие достижения “Торпедо” в Кубке Гагарина. Задолго до финиша регулярного чемпионата обеспечив участие в плей-офф, наша команда успешно преодолела первый раунд и вошла в пятерку клубов, дольше других являвшихся соискателями титула. Также по ходу сезона торпедовцам удалось повторить целый ряд рекордных победных серий, оформленных как в КХЛ, так и на более ранних хоккейных этапах. Отметим и признание на уровне лиги — по ходу сезона Алексей Исаков принял участие в Матче звезд КХЛ. Продолжаем двигаться заданным курсом на пути к новым победам и достижениям на радость нижегородским болельщикам», — говорится в заявлении.
«Торпедо» финишировало на шестой строчке в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В ⅛ финала Кубка Гагарина нижегородцы нанесли поражение череповецкой «Северстали» (4−1), а в четвертьфинале уступили магнитогорскому «Металлургу» (1−4).