Тренер Исаков продлил контракт с «Торпедо»

Источник: ХК Торпедо

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» объявил в своем Telegram-канале о продлении контракта с главным тренером команды Алексеем Исаковым.

Новое соглашение рассчитано на два года. Исаков возглавил «Торпедо» в мае 2025 года, сменив Игоря Ларионова.

«Наставник, за три сезона прошедший в клубной системе все этапы становления в качестве главного тренера, в первый же год на уровне КХЛ повторил лучшие достижения “Торпедо” в Кубке Гагарина. Задолго до финиша регулярного чемпионата обеспечив участие в плей-офф, наша команда успешно преодолела первый раунд и вошла в пятерку клубов, дольше других являвшихся соискателями титула. Также по ходу сезона торпедовцам удалось повторить целый ряд рекордных победных серий, оформленных как в КХЛ, так и на более ранних хоккейных этапах. Отметим и признание на уровне лиги — по ходу сезона Алексей Исаков принял участие в Матче звезд КХЛ. Продолжаем двигаться заданным курсом на пути к новым победам и достижениям на радость нижегородским болельщикам», — говорится в заявлении.

«Торпедо» финишировало на шестой строчке в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В ⅛ финала Кубка Гагарина нижегородцы нанесли поражение череповецкой «Северстали» (4−1), а в четвертьфинале уступили магнитогорскому «Металлургу» (1−4).