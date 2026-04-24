Разин: «У “Металлурга” были проблемы в прошлых сериях, и это даже хорошо. Сейчас соперник будет другой»

Серия до четырех побед стартует 25 апреля в Магнитогорске.
«Считаю, что у нас были проблемы в прошлых сериях, и это даже хорошо. Чаще всего мы создавали их сами себе. Я бы не сказал, что у нас были слабые соперники. “Сибирь” в конце регулярного чемпионата отнимала очки у больших и боролась за восьмерку. “Торпедо” весь сезон доказывало, что готово играть с топ-клубами. То, что проиграли по одному матчу, пойдет нам на пользу.
Согласен, что сейчас соперник будет другой. Может быть, не такой быстрый, как «Торпедо». У «Ак Барса» есть Лямкин, Яшкин, которые давно на слуху. Барабанов хорошо владеет катанием. У казанцев свои сильные стороны, у нас свои — кто их лучше использует, тот и победит", — приводятся слова Разина на сайте лиги.