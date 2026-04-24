Тренер «Спартака» заявил, что его отсутствие из-за операции изменило клуб

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил во время пресс-конференции, что его отсутствия в концовке регулярного чемпионата из-за болезни сильно изменило команду.
«Так сложилось, что мне нужно было лечь на операцию. Ни я, ни доктора этого не планировали. Спонтанное решение, но я выбыл на полтора месяца перед плей‑офф. А когда я вернулся после перерыва, то сказал игрокам и руководству, что я команду не узнал. Была потеряна нить», — сказал Жамнов.
Он заявил, что клубу не хватило концентрации, чтобы закончить регулярный чемпионат на более высокой позиции. «Если бы не моя болезнь, мы бы подготовились лучше к плей‑офф. Но это не оправдание, а то, как я вижу эту ситуацию», — отметил Жамнов.
На вопрос о своем здоровье тренер сказал, что у него нет препятствий для дальнейшей работы главным тренером.
28 января Жамнов пропустил домашний матч против тольяттинской «Лады» (6:2) из-за рождения ребенка, а на следующий день клуб объявил, что тренер пропустит некоторые матчи «по запланированным медицинским причинам». Всего Жамнов пропустил 16 матчей. В его отсутствие «Спартак» выиграл девять раз при семи поражениях. До конца регулярного чемпионата «красно-белым» предстоит провести четыре встречи.
В регулярном чемпионате «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции КХЛ.
В первом раунде плей-офф московский клуб проиграл в серии до четырех побед ярославскому «Локомотиву» со счетом 1−4.