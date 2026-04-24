Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
25.04
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.21
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
25.04
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.23
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
3
П1
X
П2

Тренер «Спартака» заявил, что его отсутствие из-за операции изменило клуб

Жамнов пропустил 16 матчей «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ из-за перенесенной операции.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил во время пресс-конференции, что его отсутствия в концовке регулярного чемпионата из-за болезни сильно изменило команду.

«Так сложилось, что мне нужно было лечь на операцию. Ни я, ни доктора этого не планировали. Спонтанное решение, но я выбыл на полтора месяца перед плей‑офф. А когда я вернулся после перерыва, то сказал игрокам и руководству, что я команду не узнал. Была потеряна нить», — сказал Жамнов.

Он заявил, что клубу не хватило концентрации, чтобы закончить регулярный чемпионат на более высокой позиции. «Если бы не моя болезнь, мы бы подготовились лучше к плей‑офф. Но это не оправдание, а то, как я вижу эту ситуацию», — отметил Жамнов.

На вопрос о своем здоровье тренер сказал, что у него нет препятствий для дальнейшей работы главным тренером.

28 января Жамнов пропустил домашний матч против тольяттинской «Лады» (6:2) из-за рождения ребенка, а на следующий день клуб объявил, что тренер пропустит некоторые матчи «по запланированным медицинским причинам». Всего Жамнов пропустил 16 матчей. В его отсутствие «Спартак» выиграл девять раз при семи поражениях. До конца регулярного чемпионата «красно-белым» предстоит провести четыре встречи.

В регулярном чемпионате «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции КХЛ.

В первом раунде плей-офф московский клуб проиграл в серии до четырех побед ярославскому «Локомотиву» со счетом 1−4.