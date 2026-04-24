Кошмарный старт полуфинала для чемпиона. «Локомотив» пропустил пять голов — пришлось даже менять Исаева

«Авангард» начал полуфинал Кубка Гагарина с уверенной победы. Омичи забросили четыре шайбы в ворота Даниила Исаева уже к середине второго периода и вынудили тренерский штаб «Локомотива» впервые в плей-офф поменять голкипера.
Обе команды успели серьезно соскучиться по хоккею: «Локомотив» не играл десять дней, а «Авангард» — восемь. Обычно тренеры жалуются на сбитый игровой ритм из-за таких пауз, но Ги Буше нашел в длительном перерыве плюсы.
«Мы действительно рады, что серия с ЦСКА получилась не затяжной, поскольку у ребят были повреждения, которые следовало подлечить. Но при этом с ЦСКА была сложная серия, настоящий мужской хоккей с постоянной борьбой, и мы отдали много сил. Мы вышли побитые, но эта пауза дала возможность восстановиться», — приводила его слова с открытой тренировки пресс-служба омского клуба.
И именно «Авангард» забросил первую шайбу в серии. Причем сделал это Василий Пономарев, у которого было лишь одно результативное действие за две предыдущие серии.
24-летний форвард затащил шайбу за ворота Даниила Исаева, сделал пас на пятак, где стоял его партнер Кирилл Долженков, но замкнул передачу не он, а защитник «Локо» Алексей Береглазов, случайно отправивший шайбу за ленточку.
Еще один необычный гол зрители увидели в самой концовке первого игрового отрезка. Джованни Фьоре вел борьбу у борта с тремя игроками ярославской команды, скинул шайбу Эндрю Потуральски, а тот, понимая, что до сирены осталось менее секунды, бросил ее в сторону ворот практически с нулевого угла. И она залетела!
Во втором периоде «Авангард» продолжил увеличивать преимущество. На третьей минуте Максим Лажуа реализовал удаление Егора Сурина. А в середине игрового отрезка Джозеф Чеккони прямым броском с синей линии тоже отметился голом. Только в этот момент тренерский штаб «Локомотива» решился на замену вратаря: вместо Исаева вышел Алексей Мельничук, который к своим 27 годам ни разу не играл в плей-офф.
Тут уже ярославцы стали постепенно приходить в себя: Денис Алексеев мощным кистевым сократил отставание до трех шайб. Примечательно, что в регулярном чемпионате форвард отличился лишь дважды, а в этом розыгрыше Кубка Гагарина уже три раза. Причем начинал плей-офф он вообще в запасе.
До перерыва у «Локомотива» было еще несколько отличных моментов, чтобы забить, но Никита Серебряков вновь был в полном порядке.
За девять секунд до перерыва ярославцы вообще получили необязательное удаление за нарушение численного состава. За такое в плей-офф непременно наказывают: Лажуа вновь забросил в формате «пять на четыре».
При счете 5:1 возникло полное ощущение, что игра завершена. Однако надежду «Локомотиву» дал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, получивший пятиминутный штраф за удар клюшкой. Но за этот отрезок хозяева отличились лишь однажды: забросил Максим Шалунов.
Оставшееся время игроки преимущественно тратили на выяснение отношений. Практически каждая остановка завершалась массовой потасовкой, но счет уже не менялся.
Максим Клементьев