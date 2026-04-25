«Ак Барс» выиграл стартовый матч полуфинала плей-офф КХЛ с «Металлургом»

Команды встречаются между собой в плей-офф КХЛ в четвертый раз в истории. Прежде «Ак Барс» дважды смог одолеть соперника в матчах на вылет — 4−2 в 2010 году и 4−1 в 2018-м. «Металлург» сумел переиграть казанцев в 2017 году (4−0).