«Ак Барс» выиграл стартовый матч полуфинала плей-офф КХЛ с «Металлургом»

ТАСС, 25 апреля. Казанский «Ак Барс» со счетом 5:2 обыграл магнитогорский «Металлург» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске в присутствии 7 500 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Сафонов (3-я минута), Никита Дыняк (11), Нэйтан Тодд (16) и Александр Хмелевский (33 и 53). У проигравших отличились Люк Джонсон (30) и Александр Петунин (50). Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин сделал голевую передачу и продлил резульативную серию до девяти матчей.
Ранее ТАСС сообщал, что вратарь «Металлурга» Александр Смолин был заменен по ходу первого периода после третьей пропущенной шайбы.
Команды встречаются между собой в плей-офф КХЛ в четвертый раз в истории. Прежде «Ак Барс» дважды смог одолеть соперника в матчах на вылет — 4−2 в 2010 году и 4−1 в 2018-м. «Металлург» сумел переиграть казанцев в 2017 году (4−0).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0. Следующая игра вновь пройдет на домашнем льду «Металлурга». Она состоится 27 апреля. «Металлург» стал победителем регулярного чемпионата, «Ак Барс» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. По ходу турнира магнитогорский «Металлург» победил новосибирскую «Сибирь» (4−1) и нижегородское «Торпедо» (4−1), казанская команда оказалась сильнее челябинского «Трактора» (4−1) и минского «Динамо» (4−0).
Действующим победителем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив». В финальной серии команда победила челябинский «Трактор» (4−1).
Андрей Разин
Анвар Гатиятулин
Александр Смолин
(00:00-15:33)
Тимур Билялов
Илья Набоков
(c 15:33)
02:29
Илья Сафонов
(Никита Лямкин, Митчелл Миллер)
10:01
Никита Дыняк
(Илья Карпухин, Дмитрий Кателевский)
15:33
Нэйтан Тодд
(Алексей Марченко, Кирилл Семенов)
28:16
Дмитрий Яшкин
29:26
Люк Джонсон
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
32:43
Александр Хмелевский
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
47:33
Никита Лямкин
49:34
Александр Петунин
(Макар Хабаров, Люк Джонсон)
51:43
Артем Минулин
52:16
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Митчелл Миллер)
53:08
Егор Яковлев
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
