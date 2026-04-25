«Ак Барс» легко разобрался с «Металлургом». Разину пришлось поменять вратаря уже в первом периоде

В полуфиналах Кубка Гагарина пока выигрывают только гости. Вслед за «Авангардом» победу в первом матче одержал «Ак Барс» — со счетом 5:2 разобрался с «Металлургом». Казанцы мощно начали серию, забросив три шайбы уже в первом периоде. Дальше подопечные Анвара Гатиятулина спокойно удерживали преимущество.
К успехам «Ак Барса» в этом плей-офф было принято относиться с умеренным скепсисом. Много говорилось о том, что серия с «Трактором» (4−1) закончилась крайне быстро из-за проблем челябинцев с вратарской линией, а также из-за травм лидеров: не играл защитник Григорий Дронов, а форвард Виталий Кравцов выступал с повреждением.
Победа над «Динамо» (4−0) была перекрыта внутренними проблемами минчан: главный тренер Дмитрий Квартальнов обвинял подопечных в отсутствии характера, а те, по слухам, ходили к руководству с жалобами на наставника.
По этим причинам магнитогорцы считались фаворитами серии. Вряд ли кто-то ждал от казанцев подобного старта, который мы увидели сегодня.
Но к восьмой минуте встречи рядом со счетом на ТВ-картинке красовалась красноречивая статистика: 13−0 по броскам в пользу «Ак Барса». К этому моменту первая шайба уже была заброшена. Рослый нападающий гостей Илья Сафонов буквально смял на пятаке и защитников, и вратаря, удачно замкнув прострел Митчелла Миллера. Отметился и Никита Лямкин: защитник набирает результативные действия в девяти играх подряд.
Интересен и выбор вратаря Разиным. Серию с «Торпедо» заканчивал Илья Набоков, а в первой игре полуфинала вышел Александр Смолин, который и начинал плей-офф основным. Вопросы к голкиперу появились уже на 11-й минуте, когда он пропустил прямой бросок от Никиты Дыняка из левого круга вбрасывания.
Еще через пять минут в ворота Александра залетела шайба от Нэйтана Тодда. В этот момент главный тренер «Металлурга» все же решился на замену.
В первом периоде отличились и магнитогорцы. Правда, в дело вмешались видеотренеры «Ак Барса», отправившие судей просматривать эпизод на возможное положение вне игры. И они оказались правы. По данным «Бизнес Online», Кирилл Горнов и Дмитрий Полянчиков взяли в этом сезоне 11 правильных запросов, не допустив ни одной ошибки.
Во втором игровом отрезке «Металлург» пришел в себя. Хозяева реализовали первое же удаление соперника: Дмитрий Яшкин получил две минуты за толчок клюшкой. Сработала связка Робин Пресс — Люк Джонсон: первый набросил с синей линии, а второй подправил шайбу на пятаке.
Правда, практически моментально подопечные Разина пропустили визуально легкий гол. Кирилл Семенов и Александр Хмелевский убежали в контратаку, которую удачно завершил последний. У форварда, за которого «Ак Барс» осенью заплатил «Салавату Юлаеву» 230 миллионов рублей, не было ни одной шайбы до матча с «Металлурга» в этом плей-офф.
В третьем периоде на помощь магнитогорцам вновь пришло удаление. На этот раз за выброс шайбы на две минуты отправился отдыхать Лямкин. Разин даже попробовал сыграть в формате «шесть на четыре», и заменил Набокова на полевого за 11 минут до конца основного времени. Однако вскоре от этой идеи отказался и вернул голкипера на лед. Но уже в момент, когда Лямкин выезжал из штрафного бокса, Александр Петунин сократил отставание своей команды до двух шайб.
Но тут уже удалился игрок «Металлурга», а Хмелевский восстановил разницу в три гола. Удивительно, как Александра прорвало в нужный момент.
5:2 — казанцы успешно довели встречу до победы и сделали первый шаг к выходу в финал.
Автор: Максим Клементьев
Андрей Разин
Анвар Гатиятулин
Александр Смолин
(00:00-15:33)
Тимур Билялов
Илья Набоков
(c 15:33)
02:29
Илья Сафонов
(Митчелл Миллер, Никита Лямкин)
10:01
Никита Дыняк
(Дмитрий Кателевский, Илья Карпухин)
15:33
Нэйтан Тодд
(Алексей Марченко, Кирилл Семенов)
28:16
Дмитрий Яшкин
29:26
Люк Джонсон
(Сергей Толчинский, Робин Пресс)
32:43
Александр Хмелевский
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
47:33
Никита Лямкин
49:34
Александр Петунин
(Люк Джонсон, Макар Хабаров)
51:43
Артем Минулин
52:16
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Митчелл Миллер)
53:08
Егор Яковлев
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит