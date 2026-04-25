Разин назвал «Металлург» немощным в матче с «Ак Барсом»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил, что поражение от казанского «Ак Барса» стало страшным началом для команды в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА Новости Спорт

В субботу «Металлург» дома уступил «Ак Барсу» со счетом 2:5 в первом матче полуфинала Кубка Гагарина. В первом периоде хоккеисты «Магнитки» нанесли 4 броска в створ против 18 у соперника. После третьей пропущенной шайбы Разин произвел замену вратаря. Вместо Александра Смолина на лед вышел Илья Набоков.

«Ужасное начало, страшное начало для нашей команды. Такого не было, наверное, за все время. Первый период, скажем так, даже не отражает всей нашей немощности, которую мы показали в начале матча. Спасибо вратарям, что всего лишь 0:3 было. Второй период сыграли хорошо, в третьем тоже могли зацепиться, но увы. На данную минуту пока вот так вот», — заявил Разин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе «Металлурга» во «ВКонтакте».

«Ак Барс» открыл счет в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч состоится 27 апреля в Магнитогорске.

Металлург Мг
2:5
0:3, 1:1, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
25.04.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Александр Смолин
(00:00-15:33)
Тимур Билялов
Илья Набоков
(c 15:33)
1-й период
02:29
Илья Сафонов
(Митчелл Миллер, Никита Лямкин)
10:01
Никита Дыняк
(Дмитрий Кателевский, Илья Карпухин)
15:33
Нэйтан Тодд
(Алексей Марченко, Кирилл Семенов)
2-й период
28:16
Дмитрий Яшкин
29:26
Люк Джонсон
(Сергей Толчинский, Робин Пресс)
32:43
Александр Хмелевский
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
3-й период
47:33
Никита Лямкин
49:34
Александр Петунин
(Люк Джонсон, Макар Хабаров)
51:43
Артем Минулин
52:16
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Митчелл Миллер)
53:08
Егор Яковлев
Статистика
Металлург Мг
Ак Барс
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит