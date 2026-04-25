Разин назвал «Металлург» немощным в матче с «Ак Барсом»

В субботу «Металлург» дома уступил «Ак Барсу» со счетом 2:5 в первом матче полуфинала Кубка Гагарина. В первом периоде хоккеисты «Магнитки» нанесли 4 броска в створ против 18 у соперника. После третьей пропущенной шайбы Разин произвел замену вратаря. Вместо Александра Смолина на лед вышел Илья Набоков.
«Ужасное начало, страшное начало для нашей команды. Такого не было, наверное, за все время. Первый период, скажем так, даже не отражает всей нашей немощности, которую мы показали в начале матча. Спасибо вратарям, что всего лишь 0:3 было. Второй период сыграли хорошо, в третьем тоже могли зацепиться, но увы. На данную минуту пока вот так вот», — заявил Разин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе «Металлурга» во «ВКонтакте».
«Ак Барс» открыл счет в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч состоится 27 апреля в Магнитогорске.
Андрей Разин
Анвар Гатиятулин
Александр Смолин
(00:00-15:33)
Тимур Билялов
Илья Набоков
(c 15:33)
02:29
Илья Сафонов
(Митчелл Миллер, Никита Лямкин)
10:01
Никита Дыняк
(Дмитрий Кателевский, Илья Карпухин)
15:33
Нэйтан Тодд
(Алексей Марченко, Кирилл Семенов)
28:16
Дмитрий Яшкин
29:26
Люк Джонсон
(Сергей Толчинский, Робин Пресс)
32:43
Александр Хмелевский
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
47:33
Никита Лямкин
49:34
Александр Петунин
(Люк Джонсон, Макар Хабаров)
51:43
Артем Минулин
52:16
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Митчелл Миллер)
53:08
Егор Яковлев
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
