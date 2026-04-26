Хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» устроили драку 5 на 5 во время матча

Встреча проходит в Ярославле в воскресенье. Инцидент произошел после заброшенной шайбы в ворота «Авангарда» на 18-й минуте. После гола, автором которого стал защитник «Локомотива» Андрей Сергеев, Александр Радулов, празднуя заброшенную шайбу, начал кричать на вратаря омичей Никиту Серебрякова, за которого стали заступаться одноклубники, в результате чего на льду началась драка пять на пять.