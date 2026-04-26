Хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» устроили драку 5 на 5 во время матча

«Локомотив» и «Авангард» устроили массовую драку во время матча плей-офф КХЛ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» устроили массовую драку во время второго матча полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

Встреча проходит в Ярославле в воскресенье. Инцидент произошел после заброшенной шайбы в ворота «Авангарда» на 18-й минуте. После гола, автором которого стал защитник «Локомотива» Андрей Сергеев, Александр Радулов, празднуя заброшенную шайбу, начал кричать на вратаря омичей Никиту Серебрякова, за которого стали заступаться одноклубники, в результате чего на льду началась драка пять на пять.

По итогам эпизода арбитр принял решение о двухминутном штрафе для всех хоккеистов, находившихся на льду. У «Локомотива» штраф получили Егор Сурин, Георгий Иванов, Радулов, Рушан Рафиков и Сергеев, в составе «Авангарда» были удалены Джозеф Чеккони, Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский и Наиль Якупов.

Счет после первого периода — 1:0 в пользу «Локомотива». В первом матче серии железнодорожники 24 апреля потерпели поражение на своем льду со счетом 2:5.

«Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), а во втором — столичный ЦСКА (4−1). «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В ⅛ финала плей-офф ярославцы прошли московский «Спартак» (4−1), в четвертьфинале — уфимский «Салават Юлаев» (4−0).