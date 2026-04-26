Матч плей-офф КХЛ был прерван на 20 минут из-за массовой потасовки

Стычка произошла во втором периоде на 27-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу железнодорожников. Потасовка возникла после того, как нападающий ярославцев Егор Сурин что-то сказал голкиперу омичей Никите Серебрякову. В массовой стычке участие приняли в том числе игроки, которые в момент ее начала не присутствовали на площадке. В результате инцидента дисциплинарным штрафом до конца матча были наказаны нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков и защитник «Локомотива» Алексей Береглазов, дисциплинарный штраф в 10 минут получили игроки омичей Игорь Мартынов и Вячеслав Войнов, а также хоккеисты железнодорожников Мартин Гернат, Рушан Рафиков и Егор Сурин, еще по две минуты за грубость получили игроки «ястребов» Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони и Марсель Ибрагимов, а также Александр Елесин и Александр Радулов из «Локомотива». «Авангард» по итогам эпизода оказался в меньшинстве из-за малого штрафа Максима Лажуа за «незаконное и опасное снаряжение».